Roberto Aguilar afirma que pericia de foto que lo vincularía a Pedro Castillo fue realizada por ex peritos

El empresario Roberto Aguilar Quispe desacreditó el trabajo realizado por dos peritos sobre la fotografía en la que supuestamente aparece en una actividad deportiva en la que participó el presidente Pedro Castillo, y que pondría bajo sospecha la adjudicación de obras públicas a un consorcio integrado por su compañía.

En Ampliación de Noticias de RPP, aseguró que los peritos que concluyeron que había una alta probabilidad de que él fuera la persona que aparece en la imagen analizada, y cuyo análisis fue difundido en el dominical Panorama y el portal web Vigilante, no están registrados como peritos judiciales.

"Ellos citan a dos peritos, los señores Guillermo Napan y Danny Humpire, déjame comentarte que estos señores no son peritos, son ex peritos, ya que actualmente no se encuentran activos en el registro pericial judicial (Repej)", afirmó.

El domingo 10 de abril, Panorama emitió el reportaje 'Pichanga delatora: foto revela supuesta conexión con Castillo', en el que se mostró una fotografía de un partido de futsal de diciembre de 2021 en el que aperece el presidente Pedro Castillo y, supuestamente, Aguilar Quispe, empresario de 27 años que ganó licitaciones con el Estado por 580 milones de soles con un consorcio chino. En el informe se difundieron las conclusiones de dos peritos que encontraron altas probabilidades que la persona que aperece en la imagen es el joven empresario.

Aguilar Quispe señaló que para que un documento pericial sea ingresado a la fiscalía para un proceso de investigación, es necesario que tenga el respaldo de un especialista en el tema que cuente con un registro oficial, de lo contrario "el informe pierde validez total".

Contrató peritos

El empresario indicó que de manera particular ha contratado dos peritos de la nómica del Repej, quienes actualmente trabajan en el Poder Judicial, y ellos "han concluido categoricamente" que él no es la persona de la foto.

Precisó que los peritos que contrató son Rubén Basta Arroyo, del Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ) de Lima y Santos Alejandro Camarena, de la Corte Superior de Lima Norte. Indicó que ambos prestaron "un servicio forense privado", pues también hacen trabajos independientes, fuera de su labor pública.

Aguilar Quispe reiteró que no conoce al presidente Pedro Castillo y que nunca ha establecido contacto con él ni su familia. "Eso lo niego categoricamente, ni accidentalmente me he cruzado con el presidente, nunca he tenido un acercamiento con esa persona", afirmó.