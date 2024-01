Robo de celulares genera un costo anual de S/ 2 171 millones a los peruanos, según un informe de LAB-CO

Actualidad Robo de celulares genera un costo anual de S/ 2.171 millones, según informe de LAB-CO

El robo de celulares es uno de es el delito con mayor ocurrencia y que genera un costo anual de alrededor de S/ 2 171 millones para los peruanos, según un nuevo informe elaborado por Videnza Instituto y LAB-CO.

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en el Perú se robaron más de 4 500 celulares al día durante el 2023. Mientras que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que alrededor de 15 de cada 100 peruanos han sido víctimas de robo o intento de robo de dinero, cartera o celular.

En Ampliación de Noticias, Santiago Rosas, cofundador y director ejecutivo de LAB-CO, habló sobre este problema que aqueja diariamente a los peruanos y cómo encontrar una solución.

“Cuando estuvimos haciendo el estudio, el robo de celulares no está en su nivel más alto. Está incrementando, pero alcanzó un pico en 2017. A través de un registro, las listas blancas y negras, bajó el número de celulares y ahora está volviendo a incrementar. Es decir, si ha habido algunas medidas que han tenido algún tipo de eficacia, pero todavía el robo de celulares permanece alto”, dijo Santiago Rosas.

El especialista señaló que el crimen organizado evoluciona y se adapta para evadir la justicia. Asimismo, indicó que los delincuentes usan la tecnología a su favor para seguir robando celulares y evitar ser detenidos.

“La tecnología que usan los delincuentes en estos mercados va incrementando. ¿Quiénes son los responsables? Esta no es una pregunta sencilla de responder. Cuando roban a más de 4500 personas diariamente para quitarles su celular, la responsabilidad no es únicamente de la policía. Si existe este incentivo para robar los celulares es porque se comercializa en mercados secundarios, donde se mezcla lo legal y lo ilegal. Ahí también no solo es responsabilidad de la policía y la fiscalía, sino también de las alcaldías que tienen regulación sobre estos mercados. Además, Osiptel que puede regular la venta de celulares y partes”, agregó el especialista.

Replicar medidas de otros países

Si bien la Policía Nacional realiza mega operativos para atrapar a los cabecillas detrás de las bandas que se dedican al robo de celulares, esto no es suficiente para la magnitud del problema. El especialista señala que las alcaldías deben realizar más fiscalización y trabajar de manera conjunta con otros sectores.

“Los megaoperativos que hace la policía son una condición necesaria, pero no es suficiente para la magnitud del problema. Las alcaldías se tienen que involucrar más y tienen que haber más fiscalización de estos mercados. No es un misterio para todos los peruanos donde se pueden comprar estos celulares robados o las partes de estos”,

Santiago Rosas indicó que se debería replicar las medidas que aplican Brasil, México y Colombia, donde se ha reducido el robo de celulares gracias a que el sector público y privado trabajan juntos para desarrollar tecnólogas y coordinación de información que permite desactivar mucho más rápido los celulares y recuperarlos a tiempo.

En muchos países se incorpora el desactivador remoto, esto no requiere ningún canal de legislación, puede venir precargado en el celular o se puede descargar de una aplicación. En el momento que le roban el celular a una persona, no es que desactiva la línea, sino que desactiva el artefacto y lo hace inutilizable”, detalló.