Rotafono de RPP atiende cualquier denuncia o emergencia. | Fuente: RPP Noticias

El Rotafono de RPP recibe a diario al menos un centenar de denuncias, pedidos de ayuda social o información de emergencias a nivel nacional. Esta herramienta se ha convertido en el medio favorito para que la gente sea escuchada.

Luego de recibir la información, los profesionales del Rotafono se encargan de la verificación a través de entrevistas a las personas involucradas. Luego, envían a un equipo a desarrollar el caso e invocar, a través de la multiplataforma de RPP, a las autoridades competentes en busca de soluciones.

“Nosotros vamos y asistimos a la persona de necesidad extrema […] Despertamos el interés de la colectividad de la propia autoridad en que hay una necesidad de asistir y solucionar ese problema. Nuestra misión es canalizar eso”, contó Luis Trujillano, coordinador del Rotafono .

Ahora es mucho más fácil hacer que la voz de la gente sea escuchada. Además del tradicional número telefónico 438 8008, se ha sumado el WhatsApp 951 431 013, que permite un flujo de información más rápido y en el que se puede compartir audios, imágenes y videos.

“Con el WhatsApp de Rotafono nos pueden enviar imágenes y videos y con eso podemos ir trabajando la noticia para que salga de manera inmediata, mientras que van llegando los equipos a la zona”, dijo Iván Ruiz, periodista de RPP.

Son muchas las historias y los casos que gracias a la acción mediadora del Rotafono han encontrado solución. La periodista Patricia del Río, quien ha recibió muchas llamadas al aire de Rotafono, contó que una llamada de emergencia del norte del Perú durante la emergencia del Niño Costero fue el caso que más la conmovió.

“Nos llamaban desesperados, porque el agua los estaba cercando y no podían salir y nosotros entramos también en angustia porque no sabíamos qué más hacer. El [entonces] ministro Nieto con quien nos comunicamos con frecuencia en esa época finalmente nos llamó y me dijo ‘Patricia, ya nos organizamos y estamos yendo a recogerlos’. Nos mandaron incluso imágenes del rescate”, contó.