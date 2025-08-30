RPP fue invitado por el Vaticano para participar en la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana

La directora periodística de RPP, Susana Vera, acudirá a la Santa Sede en representación de este medio y participará en la mesa sobre la transparencia, la libertad y la responsabilidad de la información.

RPP ha sido invitado por el Vaticano para participar en la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, que se celebrará en Roma los días 12 y 13 de septiembre y que busca reflexionar sobre el significado de ser humano hoy en día, en un mundo marcado por el conflicto, la soledad, las nuevas formas de pobreza y los desafíos ligados al progreso tecnológico.

El periodista y conductor Fernando Carvallo detalló que Susana Vera, directora periodística de RPP, acudirá a la Santa Sede en representación de este medio y participará en la mesa redonda sobre la transparencia, la libertad y la responsabilidad de la información.

“[Susana Vera] participará en un tema que tiene que ver con algo que el papa León ha venido denunciando: una tendencia a desarmar la palabra para desarmar el mundo. Y es por eso por lo que el Vaticano destaca la importancia de la comunicación y la responsabilidad de los pórganos de prensa y de los periodistas”, señaló.

“Nos enorgullece la invitación”, agregó.

Al evento también fueron invitados El Comercio, así como otros medios internacionales, entre ellos Fox News, BBC, The Times, CNN y La Repubblica de Italia.

Más de diez mesas temáticas

El evento, que es promovido por la Basílica de San Pedro, contará con 15 mesas temáticas, dedicadas a sectores como agricultura, medio ambiente y sostenibilidad, arte y literatura, economía y finanzas, formación política, educación, información, inteligencia artificial, trabajo, entre otros.

“Las mesas buscan destacar el valor de la fraternidad y la raíz humana que conecta a todos. Son el resultado de un recorrido cultural y espiritual de tres años, con comunidades ya formadas en torno a espacios de diálogo”, destacó el sacerdote jesuita Francesco Occhetta, secretario general de la Fondazione Fratelli Tutti.

Las mesas redondas se realizarán en lugares emblemáticos de Roma, entre ellos el Capitolio, la FAO, la sede de la Unión Europea, la Asociación Bancaria Italia y la Provincia de Roma, a fin de resaltar la importancia del diálogo abierto entre las instituciones, la sociedad civil y los medios de información.

El foro culminará el sábado, 13 de septiembre, con la Asamblea de lo Humano, coordinado por premios Nobel y representantes de instituciones internacionales.