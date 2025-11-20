RPP ha sido reconocido por su labor en la prevención de situacion de emergencia por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la organización 'Hombro a Hombro'.

RPP recibe reconocimiento por su apoyo en la promoción de acciones para la prevención y atención de desastres a nivel nacional | Fuente: RPP

RPP recibió por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el frente empresarial 'Hombro a Hombro' un reconocimiento por su apoyo en la promoción de acciones para la prevención y atención de desastres a nivel nacional en los años 2024 y 2025.

El reconocimiento, que se enmarca en la gestión del riesgo de desastres, fue entregado a 140 organizaciones, incluyendo empresas privadas, por el apoyo que brindan al Estado.

Frida Delgado Nachtigall, vicepresidenta del GRUPORPP, recibió el galardón durante la ceremonia que se realizó en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

RPP recibió la distinción no solo por la difusión y promoción a través del contenido en sus diversas plataformas en la prevención de desastres, sino el rol clave de la radio en situaciones de emergencia como principal canal de comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía, que necesita información para poder tomar las decisiones correctas en estas situaciones extremas.



La ceremonia tuvo la presencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica; el viceministro de Gobernanza Territorial, Francisco Martín Gavidia Arrascue; el Jefe del Indeci, general en retiro Luis Enrique Arroyo Sánchez; la presidenta de 'Hombro a Hombro', Rosa Asca Cordano; el director ejecutivo de 'Hombro a Hombro', Juan Manuel Arribas, así como representantes de las fuerzas armadas, embajadas y las 140 empresas reconocidas.

La titular del Midis, Lesly Shica, destacó la labor que ha venido cumpliendo el sector privado durante varios años de trabajo en conjunto, junto con el Estado, en la ayuda de llevar ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas por desastres naturales.

Además, destacó el rol que cumplen muchas organizaciones como RPP para difundir información que capacite y que permita a la población tener todos los datos e información correspondiente y en la importancia de tomar decisiones cuando se presenten desastres naturales.