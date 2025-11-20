Elecciones 2026: famosos y figuras del entretenimiento y deporte buscan llegar al poder

Aunque su popularidad les ha dado visibilidad en el deporte, la televisión y la farándula, su llegada a la política abre un debate sobre la capacidad, trayectoria y propuestas con las que buscan conquistar el voto ciudadano.

La contienda electoral de 2026 no solo reunirá a líderes partidarios y políticos tradicionales. También estarán en la cancha rostros conocidos de la farándula, el deporte y la televisión, que buscan capitalizar su notoriedad para ingresar al Congreso o incluso llegar a Palacio de Gobierno.

Del cuadrilátero al Parlamento

El boxeador David “La Pantera” Zegarra es uno de los nombres más mediáticos que figuran en las listas preliminares. Postula como precandidato a diputado por Lima Provincias con la agrupación Fuerza y Libertad, liderada por Fiorella Molinelli. Su incursión marca uno de los ingresos más visibles del rubro deportivo a la política electoral.

La polémica inscripción de Waldir Sáenz

Otro caso que generó sorpresa fue el del exfutbolista de Alianza Lima, Waldir Sáenz. Su nombre apareció oficialmente en el Registro de Elecciones Primarias de la ONPE como precandidato al Senado por el Partido Regionalista de Integración Nacional.

Sin embargo, Sáenz negó públicamente haber autorizado esa postulación. A través de un comunicado, aseguró que “nunca dio su consentimiento” y denunció haber sido inscrito sin su aprobación. El hecho abrió cuestionamientos sobre los mecanismos internos de inscripción y transparencia en algunas organizaciones políticas.

“Mi afiliación y pronta desafiliación del Partido Político PRIN, es netamente por temas de incongruencia con el presidente del Partido, el Señor Walter Chirinos Purizaga, quien pretende ser Presidente del Perú; en estas Elecciones Generales”

“Rechazo tajantemente que nunca autoricé a la Organización Política que preside el Señor Walter Chirinos Purizaga, a que se me incluya como candidato al Senado u otra candidatura política, viéndome sorprendido al enterarme por los medios de comunicación que estaba inscrito en lista de candidatos para las Elecciones Generales que se aproxima”, señaló Sáenz.



