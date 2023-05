RPP te trae la campaña 'Dale un like a mamá'

DALE UN LIKE A MAMÁ

En el mes de mamá, RPP te trae la campaña DALE UN LIKE A MAMA donde regalaremos 2 Gift Card de S/ 500 soles a la foto con mamá más original que suban al FB de RPP y que tenga más likes.

¡No dejes de participar!

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA

DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL

Denominación de la promoción: DALE UN LIKE MAMÁ

Ámbito que abarca la promoción: Nacional

Duración de la promoción: 13 días

Fecha de inicio: 09 de mayo del 2023

Fecha de finalización: 19 de mayo del 2023

Número de sorteos: 02 sorteos

Fechas y hora de los sorteos: Viernes 19 de mayo del 2023, en el horario de 12:00 a 13:00 horas

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Las personas que deseen participar de la presente promoción deberán ingresar al FB de RPP Noticias https://www.facebook.com/rppnoticias/, y subir una foto con su mamá usando el #DALELIKEAMAMÁ

Se escogerán las cinco (5) mejores fotos y crearemos un álbum con los finalistas. Se etiquetarán a las personas y tendremos dos días para que los finalistas inviten a que sus amistades a darle like a la foto. A mayores reacciones, mayor posibilidad de ganar.

El viernes al mediodía anunciaremos a los 02 ganadores, cada uno se llevará una Gift Card por S/ 500.00 (quinientos con 00/100 soles) c/u.

Los ganadores serán publicados en el Facebook de RPP Noticias https://www.facebook.com/rppnoticias/.

Datos de los premiosFuente: RPP

Cronograma de premiosFuente: RPP

CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES

1. Solo podrán participar personas mayores de edad.

2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residencia en el Perú.

3. Las personas participantes de esta promoción no podrán ganar más de una vez.

4. GRUPORPP se contactará con los ganadores una vez que se haya publicado en el Facebook de RPP Noticias https://www.facebook.com/rppnoticias/, para solicitar los siguientes datos obligatorios:

⦁ Nombres y Apellidos.

⦁ Copia o foto de D.N.I

⦁ Correo electrónico

5. La entrega de los premios será efectuada a los ganadores, dentro de los treinta, (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de publicada la lista consolidada de todos los ganadores. Asimismo, por medio del presente documento, se deja constancia que GRUPORPP enviará un acta de entrega de premio con los datos del ganador (a), documento que deberá ser remitido por los ganadores correctamente firmado, con la finalidad que, dentro del plazo antes señalado GRUPORPP S.A.C. efectué la entrega de premio.

6. GRUPORPP S.A.C exhorta a los participantes de la presente promoción que respondan nuestro mensaje, cuando nos contactemos con ellos - por el FB de RPP Noticias https://www.facebook.com/rppnoticias/ - para coordinar la entrega de premios.

7. Los ganadores tendrán un plazo máximo de noventa (90) días calendario contados desde la publicación de la relación de ganadores, para hacer efectivo el reclamo de su premio al correo electrónico rpppromociones@gruporpp.com.pe.

8. Los ganadores no podrán solicitar la variación del premio que reciban. Los premios no podrán ser canjeados por ningún otro bien y/o servicio. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

9. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se remplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

10. GRUPORPP S.A.C. deja constancia que los participantes de la presente promoción que utilicen mecanismos irregulares denominados ethical hacking, robots.txt, bots y/o cualquier otra modalidad electrónica irregular, que busque vulnerar nuestro sistema aleatorio de elección de participantes; y así, tener mayores probabilidades de ser aleatoriamente elegidos, serán eliminados de la presente promoción y vetados de manera indefinida de todas las promociones comerciales que GRUPORPP S.A.C. organice. Asimismo, GRUPORPP S.A.C. se reserva el derecho legítimo de tomar las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de requerir la indemnización por daños y perjuicios contra aquellos participantes que pretendan vulnerar la transparencia y libre desarrollo de sus promociones comerciales.

11. GRUPORPP no será responsable de los productos que los ganadores obtengan en merito a los vales entregados, dejando constancia que cualquier reclamo deberá realizarse en las sedes de Falabella, quedando sujetos a los términos y condiciones de la misma, conforme Anexo N° 1, documento que forma parte del presente contrato.

12. GRUPORPP deja constancia que, una vez realizada la entrega de los Gift Card a los ganadores, no se hará responsable de las perdidas, falsificaciones de códigos QR, QR ya canjeados y/o cualquiera otra contingencia que pusiese suscitar, por el mal uso de estos por parte de los ganadores. Por lo que GRUPORPP exhorta a los ganadores, que no compartan los vales digitales, QR y/o códigos a terceras personas, para su correcto uso.



Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.

Anexo N° 1

Términos y condiciones Gif Card Falabella

- Gift card valida hasta el 31 de diciembre del 2023

- Tarjeta plástica, de uso parcial

- Carga mínima: S/. 40 - Carga máxima S/ 4,000, por tarjeta.

- Emitido al portador

- Para uso en todas las tiendas del grupo Falabella: Tottus, Falabella, Sodimac, Maestro, Linio, Crate & Barrel y Precio Uno, a nivel nacional.

- No válido para las tiendas: Pucallpa, Huánuco, Moyobamba, Iquitos, La Merced, Tarapoto.

- Habilitada para compras online en: Falabella, Sodimac y Linio.

- No son recargables.

- Son inafectas al IGV.

- Presentan banda magnética y son identificadas por una serie numérica al momento de efectuar la compra en cajas.

- El uso parcial de las tarjetas no genera vuelto en efectivo ni puede ser canjeado por dinero efectivo.

- No son válidas para pagos de la tarjeta del Banco Falabella, créditos, viajes y otros similares.

- Ningún tipo de servicio podrá ser cancelado usando las tarjetas como medio de pago.

- No válido para compras en concesionarios y locatarios.

- No aplica para promociones con CMR.

- No se puede solicitar la emisión de factura o ticket RUC al momento de utilizar las tarjetas.

- Tottus ni el grupo Falabella se hacen responsables por la pérdida, robo, hurto, deterioro de la tarjeta. No admite el bloqueo o sustitución de la tarjeta.

- No se cobra comisión por la emisión.