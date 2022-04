Elmer Huerta, consultor médico de RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

Un producto para restaurar la visión y un antiparasitario para tratar los papilomas son noticias falsas que circulan en internet y que se promocionan de manera fraudulenta utilizando la imagen del doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP Noticias.

Estas publicaciones falsas, difundidas como publicidad automática en diversas páginas web, han sido tajantemente desmentidas por el propio doctor Elmer Huerta, quien manifiesta haber sido víctima de esta modalidad de fraude. "Están apareciendo en los medios sociales e incluso en medios periodísticos digitales, anuncios que usan mi nombre y mi fotografía para promocionar inservibles productos para los ojos, para las verrugas y para las várices, entre otros. Quiero decirles, que nunca he promocionado producto alguno, ni lo haré. Mi inclinación es hacia la educación del público, no al negocio de venta de productos", sostuvo el consultor médico de RPP Noticias.

Esto nos recuerda el cuidado que debemos tener con las noticias falsas, entre ellas las de salud, que son muy comunes en un contexto en el que la información llega de manera rápida a todo el mundo a través de las redes sociales. Es así que personas inescrupulosas se aprovechan de la imagen de otras para difundir noticias sin sustento científico. "En esta época de medios digitales es muy fácil engañar a las personas incautas usando métodos fraudulentos de venta. Uno de los más comunes es usar la imagen de personajes conocidos para atribuirles un auspicio o apoyo a productos inservibles", agrega Elmer Huerta.

Además, el oncólogo y especialista en salud pública fue categórico al rechazar cualquier relación con productos comerciales. "Si ven algún tipo de producto asociado a mi nombre, es falso, no le haga caso. Ese producto no sirve".

¿Cómo detectar noticias de salud falsas?

Las noticias falsas o 'fake news' abundan hoy en día, lamentablemente. Los contenidos falsos de salud, sobre todo, pueden traer aún más consecuencias para las personas.

Tomás Caycho-Rodríguez, investigador de la Universidad Privada del Norte, comenta cuáles son las señales de alerta para identificar una noticia de salud falsa. "Si la noticia aparece en algún blog que no tiene trayectoria en salud, hay que estar alerta. Luego el contenido: a veces la noticia se basa en lo que uno cree. Eso puede ser importante, pero no es suficiente para validar información médica. Generalmente los medios confiables enlazan los estudios en los que ellos se basan", detalla.



A su vez, Jesús Véliz, editor de tecnología de RPP Noticias, brinda tres principios para no infectarse con el virus de la información y detectar noticias con información fraudulenta. "Primero, contrasta lo que encuentras y lees. Si a través de internet encontraste información falsa, usa la misma internet para confirmar o refutar lo que acabas de leer. Si dudas, no compartas [esa información]. Tus contactos no van a recibir esta información a través de redes sociales, la van a conseguir a través de un contacto de confianza, de ti. Sobre todo cuando la envías con frases como ‘no sé si sea verdad, pero por si acaso...’, esto añade más duda al usuario que recibe esta información. Finalmente, si tienes la posibilidad reporta el contenido, no te quedes con las ganas de reportar un contenido falso", recomienda.