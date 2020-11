El ministro del Interior también se mostró en contra de eliminar el grupo Terna. | Fuente: Andina

Luego de confirmar que se viene realizando una investigación imparcial y con “firmeza” para encontrar a los responsables del fallecimiento de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, en las protestas nacionales reprimidas con violencia por la PNP, el ministro del Interior, Rubén Vargas, se pronunció sobre la represión policial vivida durante esos días.

“El papel de la policía nacional frente a las manifestaciones públicas tiene que ser de garantizar ese derecho fundamental. El papel no es de enfrentarse a los manifestantes, la presencia de la PNP es para asegurar ese ejercicio constitucional se realice de manera pacífica”, señaló.

Vargas también hizo mención a las personas que no se manifiestan pacíficamente y que afectan la propiedad pública o privada. La policía, añadió, debe garantizar que estos actos no se lleven a cabo durante las protestas pacíficas. Asimismo, añadió que el grupo Terna no debe ser desactivado, pues las responsabilidades deben ser individualizadas.

Cabe mencionar que hace varios días, en entrevista con el diario Perú 21, el miembro del nuevo gabinete del presidente Francisco Sagasti indicó que quienes no respetaron los protocolos del uso de la fuerza en la PNP deben ser sancionados.

"Tenemos que separar a los malos efectivos que podrían haber tenido una actuación irregular. Máxima sanción contra ese policía que denigró el uniforme. Lo que no podemos hacer es denigrar a la institución policial, no podemos atacar a una entidad que-recordemos-sacrificó a muchos de sus miembros para defender a la democracia de dos grupos terroristas que declararon la guerra al Perú en la década de los 80 y 90", dijo.

