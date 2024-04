Rudecindo Vega denunció que la ministra de Vivienda "extorsionó y chantajeó" al Directorio del Conafovicer para que lo destituyeran

Rudecindo Vega, quien fue separado recientemente de la Gerencia General de Conafovicer, reveló que en 2018 presentó una denuncia contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por presuntas irregularidades en Sencico (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción).



En una entrevista con Cuarto Poder, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento dijo que cuando ocupó el cargo de presidente ejecutivo de Sencico recibió una serie de acusaciones en contra de Boluarte Zegarra —quien en ese momento ejercía como gerente general de Sencico—, entre ellas el incremento de consultorías, la contratación de personal, de vigilancia, de bienes y servicios, y de concesión de cafetería.



Ante esta situación, Vega Carreazo indicó que dio a conocer de estos supuestos malos manejos al directorio de la institución adscrita al Ministerio de Vivienda y solicitó que le retiraran la confianza a Boluarte, algo que no ocurrió. Al dimitir del cargo en junio de 2018, remitió al entonces mandatario Martín Vizcarra un informe donde detalla los pormenores de cada denuncia.



Denuncia extorsión

Por otro lado, Rudecindo Vega acusó a la actual ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, de pedir al presidente del Directorio de Conafovicer, Jorge Rochabrunt Gamarra —que es, además, asesor de la citada alta funcionaria del Ejecutivo— su destitucipon, “porque está escribiendo [en el diario Uno y en su cuenta en la red social X] contra el Gobierno y la presidenta”.



El también abogado aseguró que, al ver que su pedido no se concretaba, la ministra “extorsionó” y “chantajeó” a los “directivos de Capeco (Cámara Peruana de la Construcción) y a los dirigentes de la Federación [de Trabajadores de Construcción Civil]” para que lo defenestraran de Conafovicer, a cambio de apoyar la agenda y los intereses de esa entidad.



"No estoy responsabilizando a la ministra ni al presidente de Conafovicer. Ellos son solamente mandaderos. Estoy responsabilizando directamente a Dina Boluarte y a Nicanor Boluarte, si ocurre algo con Rudecindo Vega, con mis hijos. Hoy que vengo a hablar, me expongo. Ya me están persiguiendo desde hace mucho tiempo, esto no es de ahora”, añadió.



El órgano de gobierno del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú (Conafovicer) está conformado por un representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (quien ejerce la Presidencia), un Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, un representante de Capeco y cuatro representantes de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FTCCP).