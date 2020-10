El exjefe del Consejo de Ministros Salvador del Solar. | Fuente: Andina

El exjefe del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, afirmó este miércoles que el Gobierno no esperaba llegar a las circunstancias que forzaron el cierre del Congreso de la República el 30 de septiembre del 2019.

"Nunca pensamos que llegaríamos a ese extremo. Recuerdo que la noche del 29 de septiembre, el presidente dio una entrevista y dijo que si no me dejaban entrar, él consideraría denegada la confianza, y recuerdo que la sensación que teníamos al interior del gabinete fue '¿por qué razón el Congreso no nos dejaría entrar?'. Realmente no imaginamos que nos pondrían dificultades", dijo en entrevista con Nada está dicho por RPP.

Del Solar Labarthe sostuvo que se realizó un esfuerzo tanto de parte del Poder Ejecutivo como de "representantes de todas las tiendas políticas" del Legislativo para alcanzar un acuerdo que permitiese adelantar las elecciones generales, tal como el presidente Martín Vizcarra había propuesto el 28 de julio.

"Hicimos un esfuerzo por ofrecer al país algo que quizás no habría desatado tanta euforia, pero creo que hubiera sido un avance en la madurez de nuestra historia política, que fuerzas enfrentadas democráticamente alcanzaran un acuerdo poniendo los intereses del país por encima", afirmó.



"Estuvimos tan cerca de ofrecele al país un acuerdo que diera una sensación de madurez y estabilidad para un tránsito adelantado del poder, que cuando esta situación nos sorprendió, lo que pensábamos era cómo enfrentar esa stuación. Nunca estuvo en los planes cerrar el Congreso, jamás fue así. Nunca vimos la posibilidad del cierre como un remedio a la situación", recalcó.

El extitular de la PCM calificó la disolución del Parlamento de "lamentable desenlace del fracaso de un esfuerzo bien intencionado" por alcanzar un consenso.

El cierre del Parlamento

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra dispuso la disolución del Congreso de la República la noche del 29 de septiembre del 2019, al considerar que ese poder del Estado denegó fácticamente la cuestión de confianza presentada por el gabinete ministerial encabezado por Salvador del Solar.

La decisión generó una respuesta desde el Parlamento que declaraba la suspensión de la presidencia de Vizcarra Cornejo y nombraba a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como mandataria interina, la cual, no obstante, renunció a este encargo al día siguiente.

Entonces, la Comisión Permanente del Parlamento disuelto interpuso una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), organismo que finalmente la declaró infundada el 14 de enero del 2020 y, por tanto, válido el acto de disolución del Congreso.