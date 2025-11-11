San Martín de Porres, primer santo latinoamericano con una estatua permanente en una iglesia de Singapur

Una estatua del fraile dominico peruano, san Martín de Porres, fue instalada de manera permanente en la Iglesia Saint Joseph, una de las principales parroquias católicas de Singapur.

Se trata, además, de la primera imagen de un santo latinoamericano en ser incorporado a este santuario con más 100 años de antigüedad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la imagen, que fue trasladada desde Lima, fue presentada y bendecida en la Iglesia Saint Joseph el pasado 1 de noviembre durante la Misa de Todos los Santos.

La estatua del santo limeño permanecerá en el ingreso principal de la histórica iglesia, la cual ofrece misa en español y que cuenta con feligreses procedentes de distintos países de Hispanoamérica.

Cancillería indicó, también, que el 3 de noviembre, se llevó a cabo una misa especial en honor a san Martín de Porres, organizada por la Embajada del Perú en Singapur.

La ceremonia fue concelebrada por el monseñor Marinko Antolovic, de la nunciatura apostólica; el rector de la iglesia, Joe López Carpio; y el representante de la Orden Dominicana, Antonio González.

Durante la homilía se resaltaron las virtudes del santo, su vida de humildad y servicio, así como su condición de símbolo de armonía racial y convivencia multicultural, valores estrechamente ligados a la realidad social de Singapur.

La celebración también contó con la participación especial del Cathedral Choir of the Risen Christ, uno de los coros más prestigiosos del país asiático, y que incluyó en su repertorio el himno a san Martín de Porres, interpretado en un perfecto español.