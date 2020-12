Tras darse a conocer la derogatoria de la Ley de Promoción agraria, los trabajadores desocuparon las vías. | Fuente: EFE

El Congreso de la República aprobó la derogatoria de la Ley de promoción agraria en la sesión de ayer 4 de diciembre. En horas de la noche, los trabajadores agrarios que escucharon el anuncio abrieron el pase de las vías y desde hoy, la mayoría de sindicatos regresaron a sus actividades laborales.

Santos Carranza Ruiz, secretaria general y miembro del sindicato de trabajadores de la empresa TALSA, aseguró que desde anoche levantaron el pase de las vías en La Libertad. “Nosotros somos dirigentes sindicales. Hemos levantado este paro, estamos laborando hoy”, confirmó en comunicación con RPP Noticias.

No obstante, hay un grupo de trabajadores agrarios que todavía están a la espera de ver formalizada la derogatoria de la Ley de promoción agraria en la localidad liberteña de Chao: “Todavía los trabajadores no se sienten convencidos, esos compañeros todavía siguen en pie de lucha”.

“Para nosotros, al derogarse esta ley es un avance porque anteriormente veníamos luchando y nunca se nos hizo caso. Hoy día ya se tomó en cuenta por los congresistas, pero estaremos pendientes y vigilantes”, agregó la secretaria general del sindicato de TALSA, compañía exportadora de productos agrarios.

SOBRE EL SEGURO DE SALUD

De acuerdo a la sindicalista Santos Carranza Ruiz, los empleadores tendrán que pasar del 4% al 9% en cuanto a la aportación en EsSalud. Con la derogatoria de la Ley de promoción agraria, se tendrá que revisar este punto específico dentro de las demandas que son exigidas por los agricultores.

“Era un seguro que no se veía reflejado en las atenciones a los trabajadores. El empleador aporta solamente el 4%, no es dable que no aporten el 9% como el sector público. (…) Se generó muchos puestos de trabajos, pero a qué costo”, indicó.