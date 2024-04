Seis nuevos ministros y una diligencia fiscal pendiente, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Lo importante ahora es que cada ministro gestione de manera eficiente y honesta su respectivo sector. Y que la Presidenta dé por fin explicaciones convincentes sobre las joyas de lujo que posee.

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

Sería desde luego malicioso suponer que los cambios en el gabinete ministerial fueron concebidos para evitar que las joyas de la presidenta Dina Boluarte sigan ocupando el centro de la agenda pública. Y es inútil preguntarse si los ministros salientes fueron los que defendieron con menos ardor a su jefa. Lo seguro es que los cambios le dan un aire fresco al primer ministro que se ha batido en todos los frentes en defensa de quien lo nombró. Y a dos días de presentarse ante el Congreso, ese aire fresco puede reducir el número de votos a favor de su censura. De los seis ministros que han dejado de serlo, el más previsible era sin duda el del Interior: no tiene resultados que ofrecer ni un plan que inspire confianza. General retirado de la Policía, no se privó de remover antes de plazo al comandante general de la Policía Jorge Angulo y en los últimos días ha criticado los, según él, “excesos” que se cometieron durante el allanamiento del domicilio de la presidenta. Removido el general Torres, el coronel Harvey Colchado podrá seguir a la cabeza de la DIVIAC y mantener el apoyo al Equipo especial de fiscales encargados de la lucha contra la corrupción en el Poder, EFICOOP. Quizás algún día sepamos por qué se ha reemplazado a ministros que llevaban pocas semanas en el cargo, como Ana María Choquehuanca, y a los que tenían las carteras de Educación, Comercio Exterior, Minagri y Mujer. Lo importante ahora es que cada ministro gestione de manera eficiente y honesta su respectivo sector. Y que la Presidenta dé por fin explicaciones convincentes sobre las joyas de lujo que posee. No tenemos tiempo que perder cuando hay familias que no pueden alimentar a sus hijos y cuando hay peruanos que tienen la sensación de vivir en territorios controlados por bandas organizadas.

Las cosas como son