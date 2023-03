Senamhi: Continuarán episodios de lluvia en la zona norte y central y altas temperaturas en la costa

También se presentarán lluvias localizadas de extrema intensidad en la costa norte y se prevé que continúen las altas temperaturas a lo largo de la costa. | Fuente: Andina/referencial

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que durante marzo e inicios de abril se presentarán episodios de lluvia de moderada a fuerte intensidad en la zona norte y centro del país, desde Tumbes a Ica.

Asimismo, sostiene que se presentarán lluvias localizadas de extrema intensidad en la costa norte y se prevé que continúen las altas temperaturas a lo largo de la costa.

"Estos episodios de lluvia se deben principalmente a los altos valores de la temperatura superficial del mar, superiores a 27°C, una mayor concentración de humedad y una configuración atmosférica favorable", señaló en un comunicado. "Se prevé que en la zona norte, los acumulados de lluvia más altos se presenten en Piura y Tumbes", indicó.

¿Cuándo se presentarían estas condiciones? De acuerdo con Senamhi, ocurriría a finales de la siguiente semana y desde los últimos días de marzo hasta inicios de abril. Mientras que, en la cuenca baja y media-alta del sector central, las lluvias más significativas se darían durante la próxima semana.

Por otro lado, advierte que en gran parte de la costa se esperan altas temperaturas diurnas y nocturnas, presentando días y noches cálidas. Durante este periodo se puede presentar nubosidad; sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo alta.

Situación de la Selva

En cuanto a la selva, Senamhi informó que la Selva Norte y Centro presentará incremento de la temperatura diurna del 20 al 23 de marzo.



Los especialistas de la entidad señalaron que el incremento de temperatura se debe a la escasa cobertura nubosa, ocasionada por el ingreso de vientos del norte. Además, se esperan altos niveles de radiación UV, especialmente hacia el mediodía.



Del lunes 20 al miércoles 23 de marzo se esperan temperaturas de hasta 37°C en los departamentos de Loreto, San Martín, Amazonas y Cajamarca; cercanas a los 34°C en Ucayali y próximas a los 33°C en la selva baja de Huánuco.

Fenomeno del niño

Raquel Loayza, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, informó en RPP que el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) se pronunciará el día de hoy sobre un posible fenómeno El Niño en nuestro país, debido a la temperatura del mar.

"Yaku se encuentra a 1 300 kilómetros de la costa y ya no tenemos aporte de humedad, pero sí tenemos que tener pendiente que la temperatura del agua mar superficial está todavía cálida. Estamos con una temperatura núcleo de 28° C y es por eso que en la capital se ha reportado una temperatura nocturna de 24° C", explicó.