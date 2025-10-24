¡Hasta 33 grados! Alerta naranja en Lima y 16 regiones más por temperaturas “de moderada a fuerte intensidad”

Primavera cálida. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta naranja por temperaturas “de moderada a fuerte intensidad” en Lima y otras 16 regiones del país.

A través de su página web oficial, el organismo advirtió que las altas temperaturas estarán acompañadas de un aumento de la radiación ultravioleta.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, apuntó el Senamhi.

La alerta naranja, en vigor hasta este 25 de octubre a las 23:59 horas, incluye las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.



Pronósticos duranta la alerta naranja

El Senamhi indicó que, para este viernes, 24 de octubre, se prevén temperaturas máximas entre 25 °C y 33 °C en la sierra norte, entre 22 °C y 29 °C en la sierra centro y valores entre 21 °C y 30 °C en la sierra sur.

Asimismo, se prevén temperaturas máximas entre 22 °C y 33 °C en la costa sur.

En tanto, para el sábado, 25 de octubre, se pronostican temperaturas máximas entre 24 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 23 °C y 30 °C en la sierra centro y valores entre 21 °C y 30 °C en la sierra sur.

Además, se prevén temperaturas máximas entre 22 °C y 33 °C en la costa sur.

