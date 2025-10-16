Friaje en el Perú: masa de aire frío se aproxima al país y alertará decisivamente el clima en varias regiones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre el próximo arribo del vigesimocuarto friaje del año, fenómeno que golpeará varias regiones de la selva peruana con descenso de temperaturas, lluvias y vientos fuertes.

En un comunicado, el organismo informó que “la masa de aire frío ingresará por la selva sur y se desplazará hacia la selva central y norte en los días siguientes”.

“Durante este periodo, se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 45 km/h. Además, se mantendrá una densa cobertura de nubes durante gran parte del día”, detalló el Senamhi.

Según el ente estatal, este evento meteorológico ingresará al territorio nacional la noche del sábado, 18 de octubre, y se extenderá hasta el próximo lunes, 20 de octubre.

Los efectos del vigesimocuarto friaje del año

Según el Senamhi, debido al vigesimocuarto friaje del año; en la selva sur, se prevé “un descenso notable de la temperatura diurna, con cielo nublado y una ligera sensación de frío”.

“Por la noche, aunque el descenso térmico no será muy marcado, se sentirá más frescura debido a la humedad y nubosidad”, informó el organismo en un comunicado.

En tanto, para la selva central, especialmente en el sur de Ucayali, el Senamhi pronosticó “una disminución de las temperaturas máximas”, mientras que “las noches serán más frescas en toda la región debido a la humedad y nubosidad persistentes”.



📢#NotaDePrensa| #Senamhi #Minam selva peruana presentará lluvias, incremento de la velocidad del viento y descenso de la temperatura por el ingreso del vigésimo cuarto friaje del año, del 18 al 20 de octubre.



¿Qué es el friaje?

El Senamhi informó que el friaje es un fenómeno meteorológico caracterizado por la llegada de aire frío al continente -proveniente de la Antártida-, que origina lluvias intensas y un descenso brusco de temperaturas en la selva.

“(El viento) ingresa por la selva sur y se desplaza hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento”, indicó en su página web.

“El friaje inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento que se desplaza de sur a norte. Las temperaturas máximas disminuyen por la cobertura nubosa”, agregó el ente estatal.