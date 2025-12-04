A pocos días del verano, se activa una alerta naranja por bajas temperaturas en 13 regiones del Perú

A pocos días del inicio del verano (21 de diciembre), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una alerta naranja en 13 regiones del país -incluida Lima-, por descenso de temperatura nocturna “de ligera a fuerte intensidad”.

A través de su página web, el organismo indicó que la caída de temperaturas estará acompañada de ráfagas de viento “con velocidades próximas a los 45 km/h” y escasa nubosidad.

No obstante, durante el día, las temperaturas podrían ascender.

La alerta naranja del Senamhi estará activa hasta este viernes, 5 de diciembre, a las 23:59 horas, en las regiones Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura.

Pronósticos durante la alerta naranja

El Senamhi informó que, para este jueves, 4 de diciembre, se prevén temperaturas mínimas entre los -1 °C a 15 °C en localidades ubicadas por encima de los 2 500 m.s.n.m. en la sierra norte, entre los -3 °C a 13 °C en zonas sobre los 3 200 m.s.n.m., en la sierra centro; y valores cercanos los 5 °C en áreas situadas por encima de los 3 900 m.s.n.m. en la sierra sur.

En tanto, para el viernes, 5 de diciembre, se prevén temperaturas mínimas entre los 4 °C a 9 °C en localidades ubicadas por encima de los 2 500 m.s.n.m. en la sierra norte, entre los -4 °C a 11 °C en zonas sobre los 3 200 m.s.n.m., en la sierra centro; y valores cercanos los 5 °C en áreas situadas por encima de los 3 900 m.s.n.m. en la sierra sur.



DANA Qori golpea el país

El Senamhi advirtió que el sistema de baja presión conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada ‘Qori’, está golpeando varias regiones del país.

En un comunicado, el organismo señaló que este evento meteorológico está causando precipitaciones (nieve, aguanieve, granizo y lluvia) y viento intenso en la sierra centro y sur del Perú.

Según el pronóstico, la DANA Qori afectará estas regiones hasta el 5 de diciembre, generando lluvias acompañadas de descargas eléctricas, granizo en zonas por encima de los 2 800 m.s.n.m. y nieve en localidades sobre los 3 900 m.s.n.m. en la sierra centro y sur, “principalmente hacia la madrugada del 4 al 5 de diciembre”.

“Sin embargo, no se descarta la ocurrencia de lluvias aisladas en la costa centro y sur del país. Asimismo, se espera el incremento de la velocidad del viento con ráfagas que alcanzarían los 40 km/h del 3 al 5 de diciembre”, se lee en el comunicado del Senamhi.