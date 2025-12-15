SENAMHI: Pronóstico del clima hoy lunes 15 de diciembre 2025

¿A qué se denomina un pronóstico del clima?
Un pronóstico del clima es una estimación científica que permite anticipar cómo se comportarán variables atmosféricas como la temperatura, humedad, vientos y probabilidades de lluvia en un periodo determinado. Este análisis se basa en modelos matemáticos, datos satelitales y estaciones meteorológicas que ayudan a entender lo que podría suceder en la atmósfera en las siguientes horas o días. Gracias a estos informes, la población puede tomar decisiones informadas para organizar actividades diarias, viajes y trabajos al aire libre.
Además, un pronóstico del tiempo busca reducir riesgos ante fenómenos climáticos extremos, alertando con anticipación sobre lluvias intensas, olas de calor, vientos fuertes o cambios bruscos de temperatura. En países con geografía compleja como Perú, estos reportes son clave para sectores como agricultura, pesca y transporte, ya que permiten prever escenarios y adaptarse a condiciones variables en costa, sierra y selva.
¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?
Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:
18°
Muy nublado
Día 21° • Noche 19°
13°
Mayormente despejado
Día 21° • Noche 15°
17°
Muy nublado
Día 21° • Noche 19°
9°
Parcialmente nublado
Día 18° • Noche 12°
17°
Muy nublado
Día 23° • Noche 20°
19°
Parcialmente nublado
Día 26° • Noche 24°
9°
Nublado
Día 16° • Noche 12°
24°
Nublado
Día 30° • Noche 27°
25°
Muy nublado
Día 30° • Noche 27°
8°
Nublado
Día 16° • Noche 11°
16°
Nublado
Día 20° • Noche 17°
16°
Parcialmente nublado
Día 24° • Noche 22°
23°
Muy nublado
Día 30° • Noche 26°
16°
Muy nublado
Día 22° • Noche 19°
22°
Parcialmente nublado
Día 26° • Noche 23°