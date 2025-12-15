Corte de agua en Lima hoy 15 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 15 de diciembre?

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo BAJA PRESION EN LAS REDES Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Ciudad de Gosen

Urbanización A.H. Hokama Tokashiki, Daniel

Urbanización A.H. Juan Pablo II - T de Lurín

Urbanización A.H. Kelly de Monaco, Grace

Urbanización A.H. 1 de Mayo

Urbanización A.H. Nuevo Progreso

Urbanización A.H. Nuevo Progreso - 2da Etapa

Urbanización A.H. Por la Unión

Urbanización A.H. Puyusca

Urbanización A.H. Santa Rosa - Conchitas

Urbanización A.H. Santa Rosa de la Tablada de Lurín

Urbanización A.H. Villa Indoamérica

Urbanización A.H. Villa Los Rosales

Urbanización P.I. Biohuerto Santa Teresita

Urbanización P.I. Señor de Lurín

Urbanización P.I. Villa Santa Rosa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 15 de Diciembre, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 15 de Diciembre, 10:00 am

Distrito SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION EN LA TOMA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Prolongación Benavides Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 15 de Diciembre, 6:29 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 15 de Diciembre, 1:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION EN LA TOMA Localidades / Áreas afectadas Urb. Covima Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 15 de Diciembre, 6:14 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 15 de Diciembre, 2:15 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación Pro Huertos de Huachipa

Urbanización El Club

Urbanización El Club - I Etapa

Urbanización El Club - II Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 15 de Diciembre, 6:37 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 15 de Diciembre, 2:00 pm