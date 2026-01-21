Últimas Noticias
SENAMHI: Pronóstico del clima hoy miércoles 21 de enero 2026

Clima en Lima y regiones para hoy ,miércoles , 21 de enero
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta el pronóstico del clima hoy en Lima y ciudades del Perú: temperatura actual, sensación térmica, radiación UV, probabilidad de lluvia y reporte oficial del Senamhi actualizado.

¿Cómo es el clima en el Perú y cuál sería el mejor por regiones?

El clima en el Perú es altamente diverso debido a su geografía, que incluye costa, sierra y selva, además de la influencia de la Cordillera de los Andes y la corriente de Humboldt. En la costa predominan temperaturas templadas y humedad alta, en la sierra los días suelen ser soleados con noches frías, mientras que en la selva el clima es cálido y lluvioso durante gran parte del año. Esta variedad convierte al país en uno de los territorios con mayor diversidad climática de Sudamérica.

Determinar el “mejor” clima depende del estilo de vida y actividades de cada persona. Quienes prefieren temperaturas templadas suelen elegir ciudades costeras como Lima o Trujillo; para quienes buscan un clima seco y soleado, la sierra sur como Arequipa o Cusco es ideal; y los que disfrutan de calor tropical optan por regiones de la selva como Iquitos o Tarapoto. Cada zona del país ofrece un clima particular que influye en el turismo, la agricultura y la vida cotidiana.


¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima
Actualizado 12:00 pm hora Perú
26°

Soleado

Día 27° • Noche 23°

Máx./Min.
27°/22°
Humedad
62%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
17 km/h
Arequipa
Actualizado 12:00 pm hora Perú
18°

Muy nublado

Día 19° • Noche 14°

Máx./Min.
19°/14°
Humedad
65%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
12 km/h
Trujillo
Actualizado 12:00 pm hora Perú
25°

Soleado

Día 25° • Noche 23°

Máx./Min.
25°/22°
Humedad
74%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
14 km/h
Cajamarca
Actualizado 12:00 pm hora Perú
19°

Lluvia

Día 19° • Noche 12°

Máx./Min.
19°/11°
Humedad
59%
Índice UV
3 / Moderado
Viento
10 km/h
Chiclayo
Actualizado 12:00 pm hora Perú
28°

Soleado

Día 29° • Noche 23°

Máx./Min.
29°/22°
Humedad
57%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
16 km/h
Piura
Actualizado 12:00 pm hora Perú
31°

Muy nublado

Día 33° • Noche 28°

Máx./Min.
33°/26°
Humedad
47%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
17 km/h
Cusco
Actualizado 12:00 pm hora Perú
16°

Muy nublado

Día 17° • Noche 11°

Máx./Min.
17°/10°
Humedad
54%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
7 km/h
Iquitos
Actualizado 12:00 pm hora Perú
28°

Tormentas eléctricas

Día 30° • Noche 26°

Máx./Min.
30°/25°
Humedad
82%
Índice UV
7 / Alto
Viento
7 km/h
Pucallpa
Actualizado 12:00 pm hora Perú
29°

Nublado

Día 29° • Noche 25°

Máx./Min.
29°/25°
Humedad
73%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
5 km/h
Huancayo
Actualizado 12:00 pm hora Perú
16°

Chubascos

Día 17° • Noche 12°

Máx./Min.
17°/10°
Humedad
51%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
7 km/h
Tacna
Actualizado 12:00 pm hora Perú
25°

Muy nublado

Día 25° • Noche 21°

Máx./Min.
25°/21°
Humedad
57%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
9 km/h
Ica
Actualizado 12:00 pm hora Perú
30°

Parcialmente nublado

Día 31° • Noche 24°

Máx./Min.
31°/22°
Humedad
48%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
14 km/h
Tarapoto
Actualizado 12:00 pm hora Perú
28°

Chubascos

Día 31° • Noche 25°

Máx./Min.
31°/24°
Humedad
76%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
5 km/h
Huánuco
Actualizado 12:00 pm hora Perú
22°

Chubascos

Día 23° • Noche 19°

Máx./Min.
23°/18°
Humedad
66%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
10 km/h
Tumbes
Actualizado 12:00 pm hora Perú
30°

Muy nublado

Día 30° • Noche 26°

Máx./Min.
30°/25°
Humedad
62%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
11 km/h
