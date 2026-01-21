SENAMHI: Pronóstico del clima hoy miércoles 21 de enero 2026

¿Cómo es el clima en el Perú y cuál sería el mejor por regiones?

El clima en el Perú es altamente diverso debido a su geografía, que incluye costa, sierra y selva, además de la influencia de la Cordillera de los Andes y la corriente de Humboldt. En la costa predominan temperaturas templadas y humedad alta, en la sierra los días suelen ser soleados con noches frías, mientras que en la selva el clima es cálido y lluvioso durante gran parte del año. Esta variedad convierte al país en uno de los territorios con mayor diversidad climática de Sudamérica.

Determinar el “mejor” clima depende del estilo de vida y actividades de cada persona. Quienes prefieren temperaturas templadas suelen elegir ciudades costeras como Lima o Trujillo; para quienes buscan un clima seco y soleado, la sierra sur como Arequipa o Cusco es ideal; y los que disfrutan de calor tropical optan por regiones de la selva como Iquitos o Tarapoto. Cada zona del país ofrece un clima particular que influye en el turismo, la agricultura y la vida cotidiana.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 12:00 pm hora Perú 26° Soleado Día 27° • Noche 23° Máx./Min. 27°/22° Humedad 62% Índice UV 11 / Extremo Viento 17 km/h

Arequipa Actualizado 12:00 pm hora Perú 18° Muy nublado Día 19° • Noche 14° Máx./Min. 19°/14° Humedad 65% Índice UV 11 / Extremo Viento 12 km/h

Trujillo Actualizado 12:00 pm hora Perú 25° Soleado Día 25° • Noche 23° Máx./Min. 25°/22° Humedad 74% Índice UV 11 / Extremo Viento 14 km/h

Cajamarca Actualizado 12:00 pm hora Perú 19° Lluvia Día 19° • Noche 12° Máx./Min. 19°/11° Humedad 59% Índice UV 3 / Moderado Viento 10 km/h

Chiclayo Actualizado 12:00 pm hora Perú 28° Soleado Día 29° • Noche 23° Máx./Min. 29°/22° Humedad 57% Índice UV 11 / Extremo Viento 16 km/h

Piura Actualizado 12:00 pm hora Perú 31° Muy nublado Día 33° • Noche 28° Máx./Min. 33°/26° Humedad 47% Índice UV 11 / Extremo Viento 17 km/h

Cusco Actualizado 12:00 pm hora Perú 16° Muy nublado Día 17° • Noche 11° Máx./Min. 17°/10° Humedad 54% Índice UV 11 / Extremo Viento 7 km/h

Iquitos Actualizado 12:00 pm hora Perú 28° Tormentas eléctricas Día 30° • Noche 26° Máx./Min. 30°/25° Humedad 82% Índice UV 7 / Alto Viento 7 km/h

Pucallpa Actualizado 12:00 pm hora Perú 29° Nublado Día 29° • Noche 25° Máx./Min. 29°/25° Humedad 73% Índice UV 11 / Extremo Viento 5 km/h

Huancayo Actualizado 12:00 pm hora Perú 16° Chubascos Día 17° • Noche 12° Máx./Min. 17°/10° Humedad 51% Índice UV 11 / Extremo Viento 7 km/h

Tacna Actualizado 12:00 pm hora Perú 25° Muy nublado Día 25° • Noche 21° Máx./Min. 25°/21° Humedad 57% Índice UV 11 / Extremo Viento 9 km/h

Ica Actualizado 12:00 pm hora Perú 30° Parcialmente nublado Día 31° • Noche 24° Máx./Min. 31°/22° Humedad 48% Índice UV 11 / Extremo Viento 14 km/h

Tarapoto Actualizado 12:00 pm hora Perú 28° Chubascos Día 31° • Noche 25° Máx./Min. 31°/24° Humedad 76% Índice UV 11 / Extremo Viento 5 km/h

Huánuco Actualizado 12:00 pm hora Perú 22° Chubascos Día 23° • Noche 19° Máx./Min. 23°/18° Humedad 66% Índice UV 11 / Extremo Viento 10 km/h