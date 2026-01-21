Últimas Noticias
Sensación térmica en Lima alcanzó los 33 grados centígrados: ¿estamos ante una ola de calor?

El verano ya se siente con fuerza.
El verano ya se siente con fuerza. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi reportó que las estaciones ubicadas en Carabayllo y La Molina alcanzaron en la víspera una temperatura de 31 °C.

El verano se siente con fuerza. La sensación térmica alcanzó los 33 grados centígrados en distritos al este de Lima, reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo detalló que en sus estaciones ubicadas en Carabayllo y La Molina notificaron una temperatura de 31 °C a las 2:00 p.m. del martes, 20 de enero.

En otro posteo, el Senamhi reportó que, durante la noche, los distritos costeros de Lima y Callao registraron “temperaturas nocturnas por encima de los valores normales”.

“En Jesús María, la estación Campo de Marte alcanzó una temperatura mínima de 21.7 °C, clasificada como noche cálida”, refirió el ente estatal.

¿Lima está soportando una ola de calor?

Ante este panorama, muchos ciudadanos hablan de una ola de calor en la capital. ¿Es cierto esto o estamos ante condiciones propias del verano en el que nos encontramos? El Senamhi se pronunció al respecto.

En un comunicado, aclaró que una ola de calor es “un evento específico que ocurre cuando las temperaturas máximas y/o mínimas superan determinados umbrales por más de tres días consecutivos, y esos valores son inusuales para una región y época del año”.

“Un día aislado de mucho calor o varios días cálidos dentro de lo normal para el verano no califican automáticamente como ola de calor”, indicó el ente estatal.

Informes RPP

¿Inversión sin límites? Candidatos presidenciales invierten millones de soles en campañas por redes sociales?

En la actual campaña electoral, las redes sociales se han convertido en el escenario estratégico para la propaganda política. Entre los aspirantes a la presidencia que destinan fuertes cantidades de dinero a la pauta digital, destaca José Luna, de Podemos Perú, que proyecta invertir un millón de soles cada mes en el tramo final de su carrera hacia Palacio de Gobierno. Con más del 70 % de los peruanos conectados a estas plataformas, los partidos políticos han volcado sus recursos hacia el ecosistema digital para asegurar el voto de la población.
