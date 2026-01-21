Sensación térmica en Lima alcanzó los 33 grados centígrados: ¿estamos ante una ola de calor?

El verano se siente con fuerza. La sensación térmica alcanzó los 33 grados centígrados en distritos al este de Lima, reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo detalló que en sus estaciones ubicadas en Carabayllo y La Molina notificaron una temperatura de 31 °C a las 2:00 p.m. del martes, 20 de enero.

En otro posteo, el Senamhi reportó que, durante la noche, los distritos costeros de Lima y Callao registraron “temperaturas nocturnas por encima de los valores normales”.

“En Jesús María, la estación Campo de Marte alcanzó una temperatura mínima de 21.7 °C, clasificada como noche cálida”, refirió el ente estatal.



¿Lima está soportando una ola de calor?

Ante este panorama, muchos ciudadanos hablan de una ola de calor en la capital. ¿Es cierto esto o estamos ante condiciones propias del verano en el que nos encontramos? El Senamhi se pronunció al respecto.

En un comunicado, aclaró que una ola de calor es “un evento específico que ocurre cuando las temperaturas máximas y/o mínimas superan determinados umbrales por más de tres días consecutivos, y esos valores son inusuales para una región y época del año”.

“Un día aislado de mucho calor o varios días cálidos dentro de lo normal para el verano no califican automáticamente como ola de calor”, indicó el ente estatal.



