SENAMHI: Pronóstico del clima hoy miércoles 24 de diciembre 2025

¿Cómo es el clima en el Perú y cuál sería el mejor por regiones?
El clima en el Perú es altamente diverso debido a su geografía, que incluye costa, sierra y selva, además de la influencia de la Cordillera de los Andes y la corriente de Humboldt. En la costa predominan temperaturas templadas y humedad alta, en la sierra los días suelen ser soleados con noches frías, mientras que en la selva el clima es cálido y lluvioso durante gran parte del año. Esta variedad convierte al país en uno de los territorios con mayor diversidad climática de Sudamérica.
Determinar el “mejor” clima depende del estilo de vida y actividades de cada persona. Quienes prefieren temperaturas templadas suelen elegir ciudades costeras como Lima o Trujillo; para quienes buscan un clima seco y soleado, la sierra sur como Arequipa o Cusco es ideal; y los que disfrutan de calor tropical optan por regiones de la selva como Iquitos o Tarapoto. Cada zona del país ofrece un clima particular que influye en el turismo, la agricultura y la vida cotidiana.
¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?
Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:
19°
Muy nublado
Día 21° • Noche 20°
12°
Parcialmente nublado
Día 20° • Noche 14°
18°
Mayormente despejado
Día 21° • Noche 20°
7°
Parcialmente nublado
Día 17° • Noche 11°
19°
Parcialmente nublado
Día 24° • Noche 20°
20°
Parcialmente nublado
Día 26° • Noche 25°
9°
Lluvia
Día 17° • Noche 13°
25°
Muy nublado
Día 31° • Noche 27°
26°
Nublado
Día 30° • Noche 28°
7°
Nublado
Día 16° • Noche 13°
16°
Nublado
Día 22° • Noche 18°
17°
Parcialmente nublado
Día 25° • Noche 22°
24°
Nublado
Día 31° • Noche 28°
17°
Nublado
Día 22° • Noche 19°
24°
Muy nublado
Día 27° • Noche 25°