Especialistas del INSN San Borja logran exitosa separación de gemelas siamesas nacidas en Huánuco

El padre de las menores señaló que tenían dificultades para cuidar de sus hijas cuando estaban unidas. | Fuente: Andina

El pasado 18 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja realizó con éxito la separación gemelas siamesas nacidas el 5 de octubre en el Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco. Las menores estaban unidas por la columna vertebral y, tras un exhaustivo análisis por un equipo de especialistas, se llevó a cabo una intervención quirúrgica considerada de alta complejidad.

La cirugía, que involucró a 18 miembros del personal de salud, fue compleja debido a la necesidad de separar a las gemelas del sacro y de la columna vertebral en una zona delicada donde circulan arterias importantes. Así lo explicó a RPP la doctora Zulema Tomás, directora del INSN - San Borja.

“[La cirugía] ha sido muy compleja porque teníamos que separarlas del sacro, de la columna vertebral de la zona. Ellas nacieron pegaditas por el sacro, dormían lateralmente. Realmente ha sido muy compleja la cirugía porque tenían que separar tanto la zona del canal medular como son arterias”, señaló la directora del centro de salud.

Asimismo, Tomás explicó que una de las menores deberá ser sometida en los próximos meses a una nueva cirugía debido a complicaciones en uno de sus miembros inferiores.

“[Luego de estas cirugías, ¿van a requerir nuevas operaciones?] Sí, una de ellas porque ha nacido con el piecito hacia adentro, llamado pie-bot. Pero ya cuando tenga seis mesesitos [será operada]. Desde los tres meses la vamos a ir rehabilitando, pero la cirugía probablemente va a ser cuando ganen más peso”, indicó.

Finalmente, la doctora precisó que –por el momento- no recibirán el alta, ya que recién han sido trasladadas al área de hospitalización.

Las menores estaban unidas por la columna vertebral. | Fuente: RPP

Padres agradecen hazaña médica a personal de salud

Asimismo, el progenitor de las menores señaló que tenían dificultades para cuidar de sus hijas cuando estaban unidas, por lo que expresó su agradecimiento al equipo médico por el cuidado brindado a las menores.

“Cuando estaban unidas era difícil para cargar y cambiar su pañal. Yo agradezco a los doctores y a las enfermeras que cuidan a mi hija cada día”, aseveró.

Por su parte, la madre de familia también agradeció al personal de salud que hizo posible la separación de sus gemelas.

“Son mis hijas, a pesar de todo lo que hemos vivido. Me siento feliz y orgullosa por mis dos hijas que están en mis brazos. Gracias a los doctores que han atendido a mis hijas”, concluyó.