SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 27 de diciembre 2025

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 19° Parcialmente nublado Día 22° • Noche 20° Máx./Min. 23°/19° 23°/19° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 12 km/h 12 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 12° Nublado Día 17° • Noche 13° Máx./Min. 19°/11° 19°/11° Humedad 62% 62% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Parcialmente nublado Día 21° • Noche 20° Máx./Min. 23°/17° 23°/17° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 9 km/h 9 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 7° Despejado Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 19°/6° 19°/6° Humedad 82% 82% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Parcialmente nublado Día 22° • Noche 20° Máx./Min. 25°/18° 25°/18° Humedad 90% 90% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 16 km/h 16 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 19° Muy nublado Día 25° • Noche 24° Máx./Min. 32°/19° 32°/19° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 11 km/h 11 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 7° Algunos chubascos Día 12° • Noche 9° Máx./Min. 15°/7° 15°/7° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 3 km/h 3 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 29° • Noche 25° Máx./Min. 31°/24° 31°/24° Humedad 94% 94% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Tormentas eléctricas dispersas Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 27°/23° 27°/23° Humedad 95% 95% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 7 km/h 7 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 7° Algunos chubascos Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 17°/7° 17°/7° Humedad 85% 85% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Nublado Día 23° • Noche 19° Máx./Min. 25°/18° 25°/18° Humedad 65% 65% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 17° Muy nublado Día 26° • Noche 23° Máx./Min. 30°/17° 30°/17° Humedad 82% 82% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Muy nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 29°/23° 29°/23° Humedad 92% 92% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Muy nublado Día 21° • Noche 18° Máx./Min. 23°/16° 23°/16° Humedad 90% 90% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 3 km/h 3 km/h