Senamhi activa alerta en Lima y gran parte de la costa peruana por vientos de ligera a moderada intensidad

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una alerta amarilla en Lima y en gran parte de la costa peruana, por vientos “de lidera a moderada intensidad”.

A través de su página oficial, el organismo advirtió que las ráfagas de viento podrían generar “levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal”.

“Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa con probabilidad de llovizna ligera aislada, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, detalló el Senamhi.

La alerta amarilla estará vigente entre el 28 y 30 de diciembre, en las regiones Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.



Pronósticos para los próximos días

Según el pronóstico del Senamhi, para este domingo, 28 de diciembre, se prevén vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 30 km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Para el lunes, 29 de diciembre, se esperan vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 30 km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Finalmente, para el martes, 30 de diciembre, se esperan vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 30 km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

