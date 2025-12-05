Últimas Noticias
SENAMHI: Pronóstico del clima hoy viernes 05 de diciembre 2025

Clima en Lima y regiones para hoy ,viernes , 05 de diciembre
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta el pronóstico del clima hoy en Lima y ciudades del Perú: temperatura actual, sensación térmica, radiación UV, probabilidad de lluvia y reporte oficial del Senamhi actualizado.

¿Cómo estaría afectando el cambio climático al Perú?

El cambio climático está impactando al Perú de forma acelerada, generando variaciones más intensas e impredecibles en temperatura y lluvias. Entre los efectos más visibles están el retroceso de glaciares andinos, el aumento de olas de calor en la costa y eventos extremos como huaicos, inundaciones o sequías prolongadas. Estos cambios afectan directamente a la agricultura, la pesca y el abastecimiento de agua en diferentes regiones del país.

A nivel social y ambiental, el Perú enfrenta retos importantes como la pérdida de ecosistemas frágiles, alteraciones en la biodiversidad y un mayor riesgo ante desastres naturales. Por ello, el monitoreo climático y la adaptación son esenciales para proteger a las comunidades y garantizar un desarrollo sostenible. Instituciones como el SENAMHI y el MINAM trabajan constantemente para evaluar estos impactos y proponer estrategias de prevención.


¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima
Actualizado 5:00 am hora Perú
18°

Nublado

Día 20° • Noche 19°

Máx./Min.
22°/18°
Humedad
91%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
10 km/h
Arequipa
Actualizado 5:00 am hora Perú
10°

Despejado

Día 19° • Noche 14°

Máx./Min.
21°/10°
Humedad
52%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Trujillo
Actualizado 5:00 am hora Perú
17°

Nublado

Día 20° • Noche 19°

Máx./Min.
22°/17°
Humedad
90%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
8 km/h
Cajamarca
Actualizado 5:00 am hora Perú

Muy nublado

Día 17° • Noche 11°

Máx./Min.
20°/6°
Humedad
56%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
8 km/h
Chiclayo
Actualizado 5:00 am hora Perú
18°

Nublado

Día 22° • Noche 20°

Máx./Min.
25°/18°
Humedad
88%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
17 km/h
Piura
Actualizado 5:00 am hora Perú
20°

Nublado

Día 25° • Noche 24°

Máx./Min.
31°/19°
Humedad
86%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
15 km/h
Cusco
Actualizado 5:00 am hora Perú

Nublado

Día 17° • Noche 13°

Máx./Min.
20°/8°
Humedad
85%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Iquitos
Actualizado 5:00 am hora Perú
24°

Nublado

Día 29° • Noche 26°

Máx./Min.
32°/24°
Humedad
97%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
3 km/h
Pucallpa
Actualizado 5:00 am hora Perú
24°

Nublado

Día 28° • Noche 26°

Máx./Min.
30°/24°
Humedad
92%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Huancayo
Actualizado 5:00 am hora Perú

Muy nublado

Día 16° • Noche 13°

Máx./Min.
20°/4°
Humedad
66%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Tacna
Actualizado 5:00 am hora Perú
16°

Parcialmente nublado

Día 22° • Noche 17°

Máx./Min.
24°/16°
Humedad
83%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Ica
Actualizado 5:00 am hora Perú
16°

Parcialmente nublado

Día 24° • Noche 20°

Máx./Min.
28°/16°
Humedad
88%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Tarapoto
Actualizado 5:00 am hora Perú
23°

Nublado

Día 28° • Noche 25°

Máx./Min.
30°/23°
Humedad
96%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Huánuco
Actualizado 5:00 am hora Perú
14°

Muy nublado

Día 23° • Noche 19°

Máx./Min.
26°/14°
Humedad
77%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Tumbes
Actualizado 5:00 am hora Perú
22°

Nublado

Día 26° • Noche 23°

Máx./Min.
27°/21°
Humedad
88%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
9 km/h
