SENAMHI: Pronóstico del clima hoy viernes 26 de diciembre 2025

¿Cómo estaría afectando el cambio climático al Perú?
El cambio climático está impactando al Perú de forma acelerada, generando variaciones más intensas e impredecibles en temperatura y lluvias. Entre los efectos más visibles están el retroceso de glaciares andinos, el aumento de olas de calor en la costa y eventos extremos como huaicos, inundaciones o sequías prolongadas. Estos cambios afectan directamente a la agricultura, la pesca y el abastecimiento de agua en diferentes regiones del país.
A nivel social y ambiental, el Perú enfrenta retos importantes como la pérdida de ecosistemas frágiles, alteraciones en la biodiversidad y un mayor riesgo ante desastres naturales. Por ello, el monitoreo climático y la adaptación son esenciales para proteger a las comunidades y garantizar un desarrollo sostenible. Instituciones como el SENAMHI y el MINAM trabajan constantemente para evaluar estos impactos y proponer estrategias de prevención.
¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?
Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:
19°
Muy nublado
Día 22° • Noche 20°
11°
Nublado
Día 17° • Noche 13°
18°
Muy nublado
Día 21° • Noche 20°
5°
Parcialmente nublado
Día 16° • Noche 11°
19°
Nublado
Día 23° • Noche 20°
19°
Nublado
Día 26° • Noche 24°
8°
Nublado
Día 15° • Noche 10°
25°
Nublado
Día 30° • Noche 26°
24°
Nublado
Día 27° • Noche 26°
7°
Parcialmente nublado
Día 15° • Noche 12°
18°
Nublado
Día 22° • Noche 19°
17°
Parcialmente nublado
Día 25° • Noche 22°
23°
Nublado
Día 29° • Noche 26°
16°
Nublado
Día 22° • Noche 18°
23°
Mayormente despejado
Día 28° • Noche 25°