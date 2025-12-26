Sismo de magnitud 4.8 se sintió esta noche en Lima y Callao

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que epicentro fue a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, en la provincia de Barranca.

Un sismo de 4.8 grados se sintió esta noche en Lima. Así lo reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro de este temblor fue a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto en Barranca, con una profundidad de 29 km. y una intensidad de grado III en la escala de Mercalli.

Algunos oyentes en la ciudad de Huacho se comunicaron con RPP para comentar que el sismo se sintió fuerte y generó preocupación en la población e incluso tuvieron que salir de sus hogares por precaución.

Hernando Tavera, presidente del IGP, aseguró que este temblor no ha causado ningún daño material ni registrado algún incidente de consideración.

"La población ha salido a las calles en la zona del epicentro, pero el movimiento telúrico ha sido rápido... Este sismo nos ha recordado donde vivimos y lo que debemos hacer en estos casos", manifestó esta noche para el programa 'Conexión' de RPP.