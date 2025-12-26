Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Sismo de magnitud 4.8 se sintió esta noche en Lima y Callao

Sismo
Sismo | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que epicentro fue a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, en la provincia de Barranca.

Un sismo de 4.8 grados se sintió esta noche en Lima. Así lo reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro de este temblor fue a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto en Barranca, con una profundidad de 29 km. y una intensidad de grado III en la escala de Mercalli.

Algunos oyentes en la ciudad de Huacho se comunicaron con RPP para comentar que el sismo se sintió fuerte y generó preocupación en la población e incluso tuvieron que salir de sus hogares por precaución. 

Hernando Tavera, presidente del IGP, aseguró que este temblor no ha causado ningún daño material ni registrado algún incidente de consideración. 

"La población ha salido a las calles en la zona del epicentro, pero el movimiento telúrico ha sido rápido... Este sismo nos ha recordado donde vivimos y lo que debemos hacer en estos casos", manifestó esta noche para el programa 'Conexión' de RPP. 

Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Lima IGP Indeci

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA