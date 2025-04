Colegio Médico del Perú exige reformulación del programa Serums para mejorar condiciones de jóvenes profesionales de la salud

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El doctor Pedro Antonio Riega López, decano del Colegio Médico del Perú, se pronunció respecto a la situación de los jóvenes profesionales de Salud que aplican al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), y sostuvo que es necesario replantear la Ley N° 23330 al considerar que existen pésimas condiciones laborales para este servicio a nivel nacional.

"(El Serums) tiene muy pocas plazas en condiciones adecuadas para brindarles en su primera experiencia laboral de un profesional de salud. Hay zonas con condiciones peligrosas, hay plazas que no deberían constituir o formar parte de este programa. No hay plazas suficientes, este año más del 50% de serumistas no están remunerados, sino están equivalentes, es decir expuestos a situaciones o condiciones extremas", declaró en Ampliación de Noticias.

Informó que las pocas plazas se reflejan ante el incremento de egresados por año -aseguró que ahora son alrededor de seil mil médicos que egresan de forma anual-. "Cada año, entre 1 y 4 médicos fallece en el Serums", agregó.

Por ello, dijo que el Colegio Médico del Perú ha exigido la reformulación del programa Serums para que permita "garantizar la seguridad de todos los profesionales que forman parte del programa".

"Necesitan condiciones mínimas como remuneración, seguro de vida, seguro de salud, posibilidad de descanso médico, todo ello se restringe con una plaza equivalente, la cual es nefasta y no debería existir. Y además en una zona difícil en su primera experiencia laboral", cuestionó en Ampliación de Noticias.

"No tenemos salud para quienes damos salud"

Por otro lado, el decano cuestionó la actual gestión presupuestal del Ministro de Salud (Minsa) ya que existen una serie de variables "que pueden mejorar las cifras pero que en la práctica no estamos viendo los resultados".

"Esas mejoras implican la gran brecha que existe de recursos humanos, de la disponibilidad de personal médico, pero no existen plazas remuneradas dignas para ellos en las zonas que más necesitan. No tenemos salud para quienes damos salud, tenemos contratos por locación de servicios, plazas de Serums equivalente, no existe una política de recursos humanos que vaya hacia la garantía que necesitan los profesionales de salud con condiciones seguras", mencionó.

"A la larga los profesionales médicos buscan otras latitudes donde se les reconoce que valen mejor que en su tierra natal", sentenció.