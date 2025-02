Sicariato y extorsión mantienen en vilo a la población: ¿por qué no se logra frenar este fenómeno en el Perú?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El excongresista Óscar Medelius Rodríguez se convirtió en una nueva víctima de la criminalidad en el país el último lunes, tras ser acribillado cuando iba a bordo de una camioneta que manejaba en el cruce de las avenidas Universitaria con Camino Real, en Carabayllo.

Al respecto, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, deslizó que una persona cercana a Medelius es quien habría ordenado su asesinato. Según su perspectiva, la investigación debe apuntar a quienes tuvieron contacto con él en los últimos 30 días.

"Averiguar las personas con que ha tenido comunicación, las personas que lo han visitado, que le han estado haciendo reglaje. Los que han acabado con él han sido sicarios encargados por alguien. Bueno, esa persona tiene que haber tenido contacto, relación con Medelius. Nadie mata a un desconocido", mencionó.

Aliaga sostuvo que el crimen del exparlamentario es un reflejo del aumento de los asesinatos por encargo en el Perú, una problemática que las autoridades no han podido enfrentar debido a la falta de especialistas para identificar a estos criminales y enfrentar a las organizaciones delictivas desde adentro.

"Hemos perdido esa capacidad durante muchos años y eso es lo que el hampa está aprovechando. Cuando los delincuentes no ven efectividad en la Policía, la delincuencia se desborda. Si es que la Policía es efectiva, esclarece los crímenes, captura a los autores de estos hechos, eso frena el avance de la delincuencia", comentó.

"Hay muchas falencias"

Atribuyó el desborde de la delincuencia a las malas políticas públicas, fallos en el sistema de justicia, demoras en los procesos judiciales y falta de resocialización a internos.

"Hay muchas falencias en muchos aspectos, pero tenemos que empezar mejorando cada uno de estos servicios públicos, Policía, Fiscalía, Poder Judicial, es un objetivo estratégico que debe tener no solamente este Gobierno, sino cualquiera que ingrese", comentó.

Para Aliaga, también existen deficiencias en el marco legal para los policías, quienes se han visto "debilitados" en su función de investigación de hechos delictivos y de actuar por sí solos dentro un plazo prudente para poder atrapar a los criminales.

"Se le ha echado un daño tremendo a la Policía al quitarle esa capacidad de actuar por propia iniciativa, al quitar la responsabilidad de la investigación preliminar y, por lo tanto, en el transcurso de los años se ha perdido esa competencia, ese compromiso y que hoy día se traduce en una falta de detectives y la impunidad, la gran impunidad que existe frente a estos casos", aseveró.

Perú "está perdiendo la guerra" contra la delincuencia

Por su parte, el general José Baella, exjefe de la Dircote, afirmó que el Perú "está perdiendo la guerra" y carece de liderazgo y voluntad política para medirse a la delincuencia. Bajo su punto de vista, es necesario el fortalecimiento del cuerpo policial con tecnología, herramientas legales y logísticas.

"Ahora cualquier persona, cualquier delincuente con un celular que tiene acceso a los números telefónicos, puede, desde una playa, estacionamiento, de su casa, extorsionar a cinco o diez bodegas y ahí es donde hay que ir a atacar el fenómeno, porque es un fenómeno que va en evolución. Hay que estudiarlo y tomar las medidas inmediatas", refirió.

Baella, quien forma parte del denominado 'GEIN Metropolitano' de la Municipalidad de Lima, indicó que en esta entidad se viene avanzando con herramientas tecnológicas para enfrentar la delincuencia en la capital, pero destacó la necesidad de que todos los gobiernos locales cuenten con los mismos implementos para lograr un trabajo articulado.

"No se tiene ese alcance en todos los distritos. Solamente Lima Cercado y algunas partes de Lima Metropolitana. No llega a todos. No hay, digamos, la unión de todas las cámaras como para decir que un hecho que ocurre en Carabayllo puede ser captado inmediatamente por una cámara o por una central. No existe eso", comentó.