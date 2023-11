General José Baella: El Ministerio del Interior "es una papa caliente", necesita respaldo político

Gobierno José Baella aseguró que le ofrecieron el cargo de ministro del Interior, pero no aceptó

José Baella estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El general PNP (r) José Baella Malca, extitular de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, aseguró que un representante del Gobierno le ofreció el cargo de ministro del Interior, en reemplazo del saliente Vicente Romero; pero declinó la propuesta.

“No voy a declarar con quién me reuní, pero sí fue un ofrecimiento. Pero por unas razones de carácter familiar, no lo acepté”, aseguró esta tarde en La Rotativa del Aire.

Al ser consultado si esta fue la única razón por la que declinó el ofrecimiento, Baella Malca consideró que el Mininter no está recibiendo el respaldo necesario por parte del Gobierno.

“Es una papa caliente, en estos momentos, el Ministerio, le llamamos papa caliente porque quema. Si uno no toma las decisiones rápidas para enfriar esa papa caliente, si uno no tiene una decisión política y no asume el liderazgo y presupuesto, es difícil comandar un sector”, manifestó.

“El Ministerio del Interior tiene que sanearse. Uno tiene que ir al Ministerio del Interior con 25 funcionarios nuevos. Hay que cambiar la mentalidad del Ministerio del Interior. (...) No se le está dando (respaldo). Tienen que empoderarlo, tienen que darle el respaldo político y económico”, añadió.

El oficial en retiro advirtió que la Policía Nacional tiene una serie de carencias para hacer frente a la inseguridad ciudadana. “La Policía hace los esfuerzos con los pocos recursos que tiene. No tiene vehículos, no tiene armamento, no tiene rochabuses, no tiene laboratorio de criminalística”, sostuvo.

Sobre el nuevo ministro del Interior

José Baella expresó su respaldo a Víctor Torres Falcón, quien esta tarde juró como nuevo ministro del Interior; tras considerar que el sucesor de Vicente Romero tiene por delante “un reto” para hacer frente a los altos índices delincuenciales que se registran en el país.

“Desearle que adopte liderazgo y le den el respaldo político necesario para poder salir de esta crisis”, indicó el exoficial.

Baella consideró que Torres Falcón debe coordinar con el Ministerio de Defensa, “a fin de que le dé el personal suficiente para poder hacer el patrullaje debido en las zonas de emergencia”.



Como se recuerda, el pasado miércoles, el Pleno del Congreso censuró al entonces ministro del Interior, Vicente Romero, cuestionado por sus infructuosas políticas de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.

Víctor Torres Falcón asume una cartera bastante cuestionada, debido a los altos índices delictivos que se registran a nivel nacional, lo que llevó a la gestión de Vicente Romero a declarar en emergencia varios distritos de Lima, así como a la provincia piurana de Sullana.

Con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones; se aprobó la moción de censura presentada por Romero, por “una manifiesta incapacidad de liderazgo e idoneidad” para el ejercicio del cargo.

Durante la gestión de Vicente Romero, el Gobierno decretó el estado de emergencia en los distritos capitalinos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Lince y Centro de Lima, así como en la provincia piurana de Sullana. Pese a esta medida, las citadas jurisdicciones han continuado reportando asaltos, homicidios y violentos actos de extorsión.

Cabe mencionar que, según la más reciente encuesta de CPI, un 60.2 % de peruanos considera que el estado de emergencia es nada efectivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. De hecho, solo un 3.8 % piensa que es efectivo.