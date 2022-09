Hospital Rebagliati de EsSalud | Fuente: Andina

En comunicación con RPP Noticias, ciudadanos dieron cuenta de los problemas más comunes que encuentran en los centros de salud de sus localidades.

Un vecino del distrito Los Olivos comentó que en el INEN ha visto gran desorganización, falta de orientación, así como escasez de medicinas.

"La atención no es personalizada, llegas, te toca un médico, luego vas otro día y te toca otro médico", expresó. Además, consideró que se debe fiscalizar a los directivos que "parecen que benefician a las clínicas privadas".

En tanto desde Carabayllo, un ciudadano reportó que "el centro de salud del distrito es lamentable", pues solo cuentan con el puesto de salud 'El progreso', que recibe pacientes residentes desde el kilómetro 18 hasta el kilómetro 26.

"Carecemos de un hospital para esta zona de gran población. Muchos tienen que amanecerse para conseguirse una cita médica. La salud es primordial para todos y esta zona ha sido olvidada", demandó.

El señor Ulises, de la provincia de Yauyos, dijo que "en muchos centros de salud solo hay una enfermera o un técnico"y que además "dependemos de la red de Cañete", por lo que pidió "que se cree una ampliación para la provincia de Yauyos".

La señora Ángela, una adulta mayor de la región Tacna, contó que solo cuentan con un hospital de salud y para especialidades solo pueden sacar cita una vez al mes.

"Tenemos que marcar desde las 5 de la mañana, pero uno llama y no contestan hasta la 1 p.m. y ya no hay citas. Cuando a uno le tienen que hacer una ecografía o algo, las sábanas son sucias, no los cambian. Tenemos un director de la línea del presidente de la República, no sabe nada", argumentó.

Se necesita voluntad política

Al respecto, la exministra de Salud, Silvia Pessah, dijo que abordaría estos problemas, primero, mejorando el primer nivel de atención.

"Mi sugerencia es empezar por las dos puntas de este gran iceberg, que es por un lado el hospital y, en simultáneo, trabajar en los establecimientos de salud de atención primaria, para destrabar las atenciones que existen en los hospitales y que no se trasformen, como teníamos hace 5 años atrás, un gran puesto de salud", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Pessah señaló que es fundamental que haya voluntad política. "Si no hay una voluntad política de hacer una unificacion del sistema de salud, dificilmente eso va a funcionar. Esto va desde la cabeza para abajo", sostuvo.

"Por otro lado, hay diferentes modelos donde se podría utilizar como base y hacer los respectivos cambios para nuestro país. A mí me gusta el modelo de Suecia, hay personas que le gusta el modelo inglés, o el de Austria o el iIsraelí", añadió.

La extitular del Ministerio de Salud apuntó también a la alta corrupción que existe tanto a nivel macro como micro.



"Hay micro corrupción, que es hace que no funcione un equipo para yo (un funcionario) mandar a otro lado a mi paciente, donde yo recibo un plus o porcentaje. Dejar que el medicamento se venza para yo vender el que tengo. O darle un plus al técnico al enfermero para que me atiendan más rápido. Son de diferentes lados, no solo por parte del proveedor sino del usuario. Deberiamos tener una sanción", recalcó Pessah.