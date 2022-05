En Tacna, la población salió de sus viviendas para colocarse a buen recaudo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Javier Rumiche

Un sismo de 6.9 grados se registró este último jueves en las regiones del sur del país y dejó, por ahora, solo daños materiales.

En las regiones de Tacna, Arequipa, Cusco y Puno, el temblor generó alarma en la población que salió rápidamente de sus viviendas. Algunos pobladores grabaron el momento preciso en que se registró el movimiento sísmico

Tacna: Vecinos del distrito Gregorio Albarracín salieron asustados por temor a réplicas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Javier Rumiche

En Tacna, los vecinos de la Asociación Ciudad Satélite en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, salieron de sus viviendas por temor a las réplicas.

Tacna: Algunos vecinos esperaron varios minutos afuera de sus viviendas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Javier Rumiche

Las madres de familia, provistas de chompas y frazadas, abandonaron sus casas hasta el centro de la pista con sus hijos en brazos.

Cusco: Vecinos captaron el momento en que las lámparas de un vivienda se mueven por el movimiento sísmico. | Fuente: RPP

Cusco

En Cusco, pobladores de la avenida Jorge Chávez, cerca al aeropuerto Velasco Astete, en el distrito Wanchaq de la ciudad de Cusco, captaron el momento en que el sismo provocó el movimiento de las lámparas de los techos y las vigas de algunas columnas.

Cusco: Varillas de columnas se movieron con el sismo registrado en la Ciudad Imperial. | Fuente: RPP

Una pobladora contó los momentos de miedo que vivió por el movimiento telúrico. “Estaba cocinando, preparando mi papita. Salgo persignándome. He mirado y eso estaba moviéndose. He mirado el lavador que estaba en el patio, todo se movía. Casi he llorado, pidiéndole al Señor. Más o menos ha durado dos minutos”, contó Hilaria Mendoza.

Cusco: Una pobladora contó cómo vivió el sismo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jonathan Carlos

Arequipa

En Arequipa, las cámaras del cercado de la ciudad captaron el momento en que se registró el movimiento sísmico.

Arequipa: Las cámaras captaron el movimiento, aunque algunas personas que transitaban por la zona siguieron caminando con normalidad. | Fuente: Cortesía

En los vídeos se observa que algunos ciudadanos corren para ponerse a buen recaudo, otros caminan tranquilamente por el óvalo del Terminal Terrestre, la calle Palacio Viejo y la avenida Venezuela. Los conductores transitaron lentamente al sentir el remezón.

Arequipa: Cámara captó cuando pobladores salen de un edificio ubicado en el cruce de las calles Jorge Chávez con Pizarro. | Fuente: Cortesía

Puno

En Puno, las autoridades de Defensa Civil informaron que 5 viviendas y 2 locales escolares fueron afectados tras el sismo de magnitud 6.9 en la provincia de Ayaviri, Melgar.

Las autoridades salieron a verificar daños ocurridos en la provincia de Ayaviri, Puno. | Fuente: Cortesía

Moquegua

En Moquegua, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que no se reportaron daños materiales ni personales.

El Coer detalló que el sismo se sintió en los distritos de Samegua, Puquina, Carumas, Quinistaquilla, Torata, Moquegua, con una intensidad moderada.

A través de las redes sociales algunos ciudadanos comentaron que, si percibieron el sismo, mientras que otros mencionaron lo contrario.

