Censista desaparecida en La Libertad: INEI llama a la población a sumarse a su búsqueda

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, señaló que el operativo de búsqueda se desarrolla de forma articulada con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, llegó a la región de La Libertad para coordinar las acciones de búsqueda de Aydaluz Mayté Sánchez Méndez, de 31 años, censista desaparecida en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco.



El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a unirse a esta “gran cruzada nacional” para encontrarla.



“Nos solidarizamos profundamente con la familia de Aydaluz Mayté y pedimos a la población de La Libertad y de todo el país sumarse a este esfuerzo. Ella es una trabajadora comprometida, que ya participó en actividades similares en los 2022 y 2024 en esta misma zona, y nuevamente estaba al servicio de su comunidad como censista”, expresó el titular del INEI.



Morán Flores resaltó que el operativo de búsqueda se desarrolla de forma articulada con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer, contando con equipos especializados en rescate y personal de apoyo a la familia enviado desde la sede central del INEI.



“No descansaremos hasta encontrar a nuestra colaboradora. El INEI junto a todas las instituciones del Estado, trabaja para garantizar la seguridad y brindar el respaldo permanente a cada censista”, dijo.



El jefe del INEI instó a la ciudadanía a colaborar brindando cualquier información que contribuya a ubicar a Aydaluz Mayté, comunicándose de inmediato con las autoridades competentes.