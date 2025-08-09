Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Censista desaparecida en La Libertad: INEI llama a la población a sumarse a su búsqueda

Aydaluz Mayte Sánchez Méndez fue reportada el 7 de agosto como desaparecida en el distrito de Mollepata.
Aydaluz Mayte Sánchez Méndez fue reportada el 7 de agosto como desaparecida en el distrito de Mollepata. | Fuente: INEI
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, señaló que el operativo de búsqueda se desarrolla de forma articulada con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, llegó a la región de La Libertad para coordinar las acciones de búsqueda de Aydaluz Mayté Sánchez Méndez, de 31 años, censista desaparecida en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco. 

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a unirse a esta “gran cruzada nacional” para encontrarla.

“Nos solidarizamos profundamente con la familia de Aydaluz Mayté y pedimos a la población de La Libertad y de todo el país sumarse a este esfuerzo. Ella es una trabajadora comprometida, que ya participó en actividades similares en los 2022 y 2024 en esta misma zona, y nuevamente estaba al servicio de su comunidad como censista”, expresó el titular del INEI.

Morán Flores resaltó que el operativo de búsqueda se desarrolla de forma articulada con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer, contando con equipos especializados en rescate y personal de apoyo a la familia enviado desde la sede central del INEI.

“No descansaremos hasta encontrar a nuestra colaboradora.  El INEI junto a todas las instituciones del Estado, trabaja para garantizar la seguridad y brindar el respaldo permanente a cada censista”, dijo.

El jefe del INEI instó a la ciudadanía a colaborar brindando cualquier información que contribuya a ubicar a Aydaluz Mayté, comunicándose de inmediato con las autoridades competentes.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
INEI Censo 2025 Región de La Libertad

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA