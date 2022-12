Presidente de la SNI: "No podemos permitir que las brechas entre Lima y las regiones continúen"

Por otra parte, indicó que el proceso de regionalización en el país no ha funcionado porque "lo único que hemos hecho es cambiar de nombre de departamentos a regiones; sin embargo, la estructura política es la misma, la centralización en Lima sigue siendo la misma". "A mi entender, hay muchos que no quieren una correcta regionalización porque pierden espacio, pierden poder, es una visión muy egoísta de lo que es la visión de desarrollo nacional. El Perú tiene que integrarse pero a nivel de macroregiones, no podemos seguir teniendo estas 24 regiones dividivas", agregó.