Sunarp inaugura Oficina Registral en Espinar : se espera atender a más de 195 mil ciudadanos del Cusco

Entre los servicios de alta demanda que se brindarán en esta oficina destacan los siguientes: adjudicación e independización de propiedad rural, sucesión intestada, nombramiento de directivos de asociaciones y otorgamiento de poderes.

Con el objetivo de garantizar mayor seguridad jurídica, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) inauguró una nueva Oficina Registral en la provincia de Espinar, que beneficiará directamente a más de 195,000 ciudadanos de las provincias de Espinar y Chumbivilcas, en la región Cusco.

Esta obra responde a la alta demanda de servicios registrales. Esto se materializa con un edificio especialmente construido en la Av. Tintaya de Espinar, que brindará servicios de inscripción, publicidad y orientación registral. El nuevo local permitirá atender la creciente demanda de los ciudadanos..

El viceministro de Justicia, Jesús Baldeón Vásquez, sostuvo “debemos de buscar acercar los servicios al ciudadano, sin importar la distancia”. También destacó la señalética de la Oficina en quechua y anotó: “queremos llegar y que todos pueden acceder a los servicios”.