Lambayeque: sentencian a cadena perpetua a autor de feminicidio

La Fiscalía acreditó que el acusado atacó a su exconviviente con un arma blanca | Fuente: Poder Judicial

En adelanto de fallo, el Poder Judicial de Lambayeque condenó a cadena perpetua a Segundo Galo Céspedes tras haber sido hallado culpable del delito de feminicidio en agravio de su exconviviente, así lo informó el Ministerio Público.

Al hombre también se le impuso el pago de 50 mil soles como reparación civil, el cual debe abonar a favor de los herederos de la mujer.

Sobre este caso, recordemos que ocurrió el pasado 11 de julio del 2024 en una casa del sector La Manchuria del distrito ferreñafano de Pítipo.

Fueron los vecinos del sector quienes alertaron del hallazgo del cuerpo de la mujer que presentaba diversos cortes.

La Fiscalía acreditó que el acusado atacó a su exconviviente con un arma blanca, aprovechando la situación de vulnerabilidad de la víctima y bajo el consumo previo de estupefacientes.

Frustran intento de fuga en penal de Chiclayo

Tres semanas atrás, agentes de la Policía Nacional, con el apoyo de personal del Ministerio Público, frustraron un intento de fuga del penal de máxima seguridad Chiclayo, en el que se pretendía usar material explosivo y armas de fuego.

En un comunicado, el Ministerio Público informó que la alerta fue proporcionada por un testigo, con código de reserva, quien reveló que un grupo de internos había planeado evadir la vigilancia del establecimiento con el uso de material explosivo y armas de fuego.

Ante el aviso, se realizó una requisa en el mencionado establecimiento penitenciario.