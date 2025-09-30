El presidente ejecutivo de la Sunass, precisó que en Lima y Callao las tarifas subirán 14.5% y esto afectará a más de 2,8 millones de usuarios.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) anunció un incremento en las tarifas de agua potable a nivel nacional, que en algunas regiones llegará hasta el 17%. En total, 31 empresas prestadoras de servicios aplicarán un rebalanceo tarifario, incluyendo a Sedapal en Lima y Callao, donde más de 2,8 millones de usuarios enfrentarán un alza de 14.5%.

El presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Orlando Gutiérrez, precisó que en Lima y Callao las tarifas subirán 14.5% y esto afectará a más de 2,8 millones de usuarios. En otras provincias los incrementos serán mayores: Seda Chimbote de Ancash registrará un alza de 17%, Emapica de Ica de 15,2% y Seda Ayacucho de 14,9%.

En tanto, la congresista Katy Ugarte, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, dijo que “no es justo que se incrementen las tarifas cuando los servicios siguen siendo deficientes. Hemos recibido denuncias de agua contaminada y de mala calidad que afectan la salud, especialmente de los niños. El consumidor no puede pagar más por un servicio que no cumple estándares mínimos”.

La titular de la comisión exhortó al Ministerio de Vivienda y al propio regulador a coordinar acciones inmediatas que aseguren transparencia en la ejecución de los proyectos, fiscalización constante y calidad en el servicio. “La población está cansada de promesas incumplidas. Solo cuando se brinde agua segura y accesible, la ciudadanía podrá aceptar un ajuste razonable”, remarcó Ugarte.

Por su parte, Sunass sostuvo que los incrementos son parte de un “rebalanceo tarifario” que busca cubrir costos de operación y asegurar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, reconoció que solo con tarifas no será posible cerrar la enorme brecha de infraestructura, que actualmente asciende a más de 38 millones de soles. En este sentido, el regulador planteó la necesidad de coordinar con el Ministerio de Vivienda buscar fuentes complementarias de financiamiento.

En su momento Sunass advirtió que el Decreto Legislativo 1620 podría provocar un “shock” de alzas en las tarifas de agua al permitir incrementos sin exigir mejoras en el servicio y trasladando a los usuarios costos de gestión empresarial, como sanciones o procesos judiciales. Según el regulador, este esquema debilita su rol fiscalizador y pondría en riesgo la economía de miles de familias, especialmente las más vulnerables.