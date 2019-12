Universidad Privada Leonardo Da Vinci | Fuente: Sunedu

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el licenciamiento institucional a la Universidad Privada Leonardo Da Vinci con en la ciudad de Trujillo.

La casa de estudio fue capaz de demostrar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria, por lo que ambas deberán iniciar un proceso ordenado de cese de actividades, con un plazo máximo de dos años, indicó la Sunedu en un comunicado.

Asimismo, y de manera inmediata, queda impedida de realizar procesos de admisión y cualquier otro mecanismo de captación de nuevo alumnado.

Con estos dos nuevos casos, ya son 33 universidades con licencia institucional denegada por Sunedu.

La UPD es una universidad privada de naturaleza societaria, con sede principal en la ciudad de Trujillo. Atiende actualmente a 428 estudiantes y su oferta educativa está compuesta por cinco programas de pregrado.

La Sunedu especificó que las deficiencias encontradas en la UDP:

- No evidencia contar con una propuesta académica consistente y claramente definida en torno al logro de los objetivos formativos para sus estudiantes. Los postulantes y estudiantes no cuentan con información clara sobre las modalidades de admisión que ofrece la universidad ya que estas no se han normado de forma detallada.

- La gestión sobre su infraestructura no garantiza la protección de la seguridad y salud de los miembros de su comunidad. Así, la UPD no presentó contratos o convenios con empresas que tengan autorización vigente para la gestión, recolección y transporte de residuos sólidos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Tampoco demostró contar con presupuesto institucional suficiente para el mantenimiento de su infraestructura.