Tacna: Fiscalía inicia investigación a inspector de tránsito municipal por insultos racistas a un taxista

Luego de ser público un video donde un inspector de tránsito de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) lanza insultos racistas contra un taxista, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Tacna y Moquegua ha iniciado una investigación preliminar de oficio. Así lo informó el Ministerio Público en Tacna.

El taxista afectado pertenece a una asociación que trabaja en esa zona (exteriores del mercado Grau) y la Fiscalía está verificando si los hechos pudieran constituir un acto de discriminación. Se procederá con la identificación del imputado y del agraviado para continuar con las diligencias.

En tanto José Ticona Aro, secretario general de la Federación Regional de Taxistas (Fredetax), señaló a RPP que estos presuntos abusos son constantes por parte de los inspectores de tránsito.

Cabe mencionar que el Ministerio de Cultura también adoptó acciones al respecto. Y es que, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna, solicitó a la MPT investigar el presunto acto de discriminación étnico-racial cometido por el inspector de transporte.

Por parte de la Municipalidad Provincial de Tacna en un comunicado oficial rechazaron este acto y además han separado al servidor investigado.