Cajamarca: denuncian a profesor por presunto abuso sexual contra estudiante de 16 años

El docente Jorge Luis Valencia Cabrera fue detenido por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri). Padres de familia acudieron a la Corte Superior de Justicia para exigir que el caso sea investigado con celeridad.

Un profesor de la institución educativa Santa Beatriz de Silva, en Cajamarca, fue denunciado por el presunto delito de abuso sexual en agravio de una estudiante de 16 años.

El docente Jorge Luis Valencia Cabrera fue detenido por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri), mientras continúan las diligencias fiscales para esclarecer los hechos.

El director del plantel, Miguel Esteban Malaver Rabanal, informó que fue notificado por la Policía Nacional para colaborar con la investigación y proporcionar información relacionada tanto con el docente como con la estudiante agraviada.

Asimismo, indicó que el profesor ya había sido denunciado en 2018, hecho que fue puesto en conocimiento de la Ugel y del Ministerio Público.

Según la denuncia, el docente habría retirado a la menor del colegio con el pretexto de ayudarla a trasladar una maqueta hasta su domicilio. Una vez en el lugar, se habrían producido los hechos que hoy son materia de investigación por presunta violación sexual.

Actualmente, el profesor permanece detenido en la carceleta del Poder Judicial, a la espera de que se defina su situación legal. En tanto, padres de familia de la institución acudieron a la Corte Superior de Justicia para exigir que el caso sea investigado con celeridad y se sancione al responsable.