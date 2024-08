'Tasa Netflix' no aclara si aumentarán cobros o se retendrá impuesto del actual monto, dice Erick Iriarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Ley de impuesto a streaming no aclara si aumentarán cobros o se retendrá el impuesto del actual monto, dice Erick Iriarte

El Gobierno promulgó el último domingo el Decreto Legislativo N.° 1623, el cual modifica la Ley del IGV y establece un mecanismo para el cobro de impuestos relacionados con el uso de servicios digitales e importación de bienes intangibles a partir del 1 de octubre.

Para Erick Iriarte, abogado especialista en temas tecnológicos, la denominada 'Tasa Netflix' no aclara si el monto retenido provendrá del total abonado por el usuario o si se añadirá como un extra a los pagos que este realiza.

"No se sabe si lo que va a ocurrir es al 100 % que tú pagas ahora le van a retener el 18 y mandan el restante al proveedor que puede decirte 'oye, no me ha llegado completo'; o si lo que va a ocurrir es que sobre el 100 % van a agregarle el 18 % que le correspondería el IGV", dijo Iriarte en Ampliación de Noticias.

Por esta razón, el letrado apuntó que se plantean diversos escenarios para las empresas no domiciliadas en el Perú, que podrían aumentar sus tarifas en nuestro país para cubrir la cuota que señala el decreto, salir del mercado local o adecuarse al control tributario sin subir sus precios, lo cual podría repercutir en otros países donde también operan.

Asimismo, aclaró que esta legislación no se limita a servicios de streaming, pues la norma también se aplica a plataformas de almacenamiento de información (iCloud, Dropbox), servicios de conferencia remota (Zoom, Teams) e intermediación en la oferta y demanda de bienes y servicios (Airbnb, Uber).

"Si bien va pensado en las personas naturales, termina afectando también a las pequeñas, sobre todo, a las pequeñas industrias. Para hacer, por ejemplo, almacenar información para un cliente o para un servicio de streaming que requieren un servicio de videoconferencia a utilizar", comentó.

Información privada de Sunat

Asimismo, señaló que para obtener la información sobre los múltiples servicios a cobrar, las autoridades recabarían datos de los usuarios a través de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

"Se va a saber qué sistemas de streaming ves, de cualquier tipo de contenido, qué tipo de periódico lees, si lees un periódico de derecha, de izquierda, qué suscripciones científicas tienes, qué plataformas utilizas. Para hacer esto, Sunat se va a quedar con un montón de información. ¿Qué va a hacer con la información de todos los ciudadanos que utilizan estas plataformas?", cuestionó.

"Para poder saber qué servicios se van a grabar, tiene que cruzarse la información del banco o la entidad financiera recaudadora para informarle a Sunat. Ha utilizado esto, es el dinero correspondiente a estos pagos de estos servicios. Y en esa perfilación puede tener una afectación", agregó.

Iriarte apuntó que, luego de conocerse el borrador de la legislación, esta no habría sido consultada con la sociedad civil, academia ni sector privado, a pesar de que esto es una política obligatoria que se sostiene en el Acuerdo Nacional.

Además, tampoco cumpliría con lo planteado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2021, en donde se buscó establecer un acuerdo global con nuevas reglas tributarias, con nuestro país firmando y aceptando dicho acuerdo.

"En julio del 2023 dijeron 'esperen, no hemos logrado debatir, esperen hasta finales del 2024 para ver hacia dónde estamos yendo'. Perú se ha adelantado, aun teniendo opinión del Banco Mundial, contrario a su borrador de proyecto, incluyendo la opinión contraria del MEF. Al final, no entiendo por qué el MEF ha dado su brazo a torcer", precisó.