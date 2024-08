¿Alquilas inmuebles por Airbnb?, ahora pagarás estos impuestos a la SUNAT

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las personas que utilizan plataformas digitales para ofrecer un servicio, por ejemplo los que alquilan un inmueble por Airbnb, pagarán 18 % de IGV; además, serán identificados por Sunat para que también cumplan con el Impuesto a la Renta.

Esta norma aprobada por el Consejo de Ministros, en el marco de las facultades concedidas por el Congreso, busca adaptar la regulación del IGV con los nuevos modelos de negocios y establece un conjunto de medidas que facilita el registro de los proveedores no domiciliados en el registro único de contribuyentes (RUC), a través de la Sunat.

“Existen otros servicios que se prestan, un ejemplo es el Airbnb, en el cual esta empresa cobra tanto al que presta el local como al consumidor que alquila el local o el departamento. A través de este sistema también estamos cobrando a ellos el IGV, pero más importante acá también es que le va a otorgar a la Sunat la información necesaria para que aquellas personas que se dedican a esta actividad de manera consuetudinaria también paguen el Impuesto a la Renta”, expresó al respecto el ministro de Economía y Finanzas, José Arista.

En caso de que el proveedor no domiciliado no se registre en el RUC o incumpla con sus obligaciones de declarar y pagar el impuesto, la recaudación y pago del IGV será realizado por los sujetos facilitadores de pago, a cargo de entidades bancarias y financieras. Para ello, la Sunat elaborará la lista de los proveedores no domiciliados que ofrecen servicios en el Perú que hubieran incurrido en las causales de incumplimiento.

Con esto, el ministro indicó que se busca reducir la evasión de impuestos.