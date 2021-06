Eloy Espinosa-Saldaña comentó el proceso de selección de candidatos al TC que se realiza en el Congreso. | Fuente: RPP

La comisión especial del Congreso que selecciona a los magistrados que aspiran integrar el Tribunal Constitucional (TC) inició esta semana con las entrevistas personales a los postulantes declarados aptos para participar en esta etapa.

Sobre este proceso se pronunció el integrante del TC Eloy Espinosa-Saldaña, quien saludó que esta fase se realice de manera pública, pero recomendó ponderar mejor las preguntas planteadas a los candidatos.

"Felicito que se haga una sesión de preguntas públicas (...) pero creo que hay que tener cuidado con algunas preguntas y respuestas. No puedo preguntar a un candidato a magistrado algo que probablemente tenga que resolver porque lo estoy poniendo en situación de adelanto de opinión", apuntó a 'Las 5 de las 7' en RPP TV.

El magistrado señaló que con este tipo de consultas se corre el riesgo de condicionar la respuesta del postulante y exponerlo a futuros cuestionamientos de su labor.

"Hay que tener cuidado con qué es lo que se pregunta porque o se está condicionando de alguna manera al candidato que quiera decir algo para no quedar mal o se le está exponiendo a que el día de mañana le digan 'usted ya adelantó opinión'", insistió Espinosa-Saldaña.

Respecto de las respuestas que han brindado algunos candidatos, indicó que le preocupa "cuando se hacen afirmaciones sin sustento".

En su opinión, los candidatos al TC deben tener "no solamente independencia e imparcialidad, sino también ecuanimidad". "No puedo sostener cosas sobre las cuales no tengo evidencia concreta y suficiente", remarcó.

Comisión entrevistó a seis postulantes al TC

El Congreso de la República informó que, en cumplimiento al cronograma establecido, la comisión especial presidida por el legislador Rolando Ruiz Pinedo (AP), entrevistó este martes a seis postulantes al TC.

En horas de la mañana se presentaron los postulantes José Francisco Gálvez Montero, David Moisés Velasco Pérez Velasco y Jorge Luis Rioja Vallejos, quienes absolvieron las interrogantes planteadas por los legisladores.

Por la tarde, hicieron lo propio los postulantes Esperanza Jobita Díaz Silva, Francisco Humberto Morales Saravia y Miguel Christian Torres Méndez.

Las entrevistas, que culminarán este miércoles 23, son presenciales y se desarrollan en dos turnos, mañana y tarde, en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo.

Además, de acuerdo con el principio de transparencia del concurso, son públicas y transmitidas por el canal del Congreso de la República.

Para este miércoles está prevista, a primera hora, la presentación de los postulantes María del Pilar Dolores Tello Leyva, Jacinto Julio Rodríguez Mendoza y Helder Domínguez Haro. A partir de las 14:00 horas, lo harán Freddy Widmar Hernández Rengifo y Luis Gustavo Gutiérrez Ticse.