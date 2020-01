La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, aseguró que "no ha tenido ninguna" conversación telefónica con el exjuez supremo César Hinostroza, acusado de liderar la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto'.



Cuando el conductor del programa Nada está dicho de RPP, Jaime Chincha, le replicó señalando que, en agosto pasado, el titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros, aseguró lo mismo, pero, no obstante, una reciente investigación periodística reveló que sí tuvo llamadas telefónicas con el exmagistrado, respondió: "Jamás me va a comparar con el señor Lecaros. Cada persona tiene su peculiaridad".



Marianella Ledesma dejó en claro que no fue tutora de tesis del exjuez supremo, quien se encuentra en España bajo comparecencia como parte del proceso de extradición en su contra por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.



"Hace 18 años, trabajaba en la Universidad de San Martín de Porres y realizaba un filtro metodológico para todos los proyectos de investigación en el ámbito de maestría. Verificaba si los proyectos que me asignaban tenían las condiciones mínimas metodológicas. Y lo único que he hecho es verificar si [el proyecto de Hinostroza] tiene un rigor mínimo metodológico para que luego pase a su asesor para que trabaje. Nunca he sido su asesora", enfatizó.



La presidenta del Tribunal Constitucional se pronunció también sobre el debate público de la demanda competencial referida al cierre del Congreso.



"Sí, me siento bastante satisfecha, no solo por el resultado sino por la posibilidad que hemos abierto hacia la ciudadanía para que puedan apreciar el debate que se hace al interior del tribunal y permiten que existan no solo siete intérpretes de la Constitución. Me agradó, además, que se haya publicitado la ponencia y que haya tenido una serie de lectores, críticas y opiniones".