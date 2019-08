Del Solar | Fuente: PCM/Victor Gonzales | Fotógrafo: Victor Gonzales

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, respondió luego de que se filtrara un audio en el que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, dialoga con autoridades de la región Arequipa sobre el proyecto minero Tía María.

En declaraciones a RPP Noticias, Del Solar Labarthe descartó que se tratara de una negociación con las autoridades locales. "El presidente no está negociando, está recibiendo el pedido de las autoridades que le dicen que están preocupados por la situación de convulsión social... Nunca dice 'voy a anular', lo que les dice es 'ustedes conocen mi posición, no se va a construir mientras no haya un clima favorable'".

Asimismo, señaló que "no se puede pretender decir que el presidente haya ofrecido una anulación de la licencia... En ningún momento [Martín Vizcarra] dice que va a proceder a la anulación".

También negó que el presidente haya adelantado una posición en el diálogo filtrado; es más, aseguró que se trata de la postura que el mandatario siempre mantuvo respecto a la realización del proyecto.

"La posición del presidente fue la misma en las reuniones y en sus declaraciones públicas... Él siempre dijo que este proyecto no se construiría si no hay un clima propicio, incluso ese ha sido el tenor de la propia licencia de construcción", afirmó.

Finalmente, descartó que tanto él como el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, vayan a renunciar debido a la filtración del audio.

Se filtra audio de la reunión

Este sábado, RPP Noticias accedió a un audio de la reunión entre el presidente Martín Vizcarra y las autoridades de Arequipa, realizado el 24 de julio, donde se trató el proyecto minero Tía María.

"Ahora, muy bien, ya se dio. Hay momentos para retroceder. Vamos a hacerlo, pero no es que se puede hacerlo mañana. Hay que verlo, pero hay que trabajarlo. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Quiero que esa actitud y esa posición sea trasmitida" se escucha en la grabación al Jefe de Estado ante el conflicto social.

En otro momento, el mandatario destaca que puede comprometerse con las autoridades arequipeñas, pero buscando alternativas de solución.

"Yo no podría salir y decir 'voy a cancelar', ¿bajo qué argumento? Tengo que preparar el argumento. Pido que me comprendan. Yo no soy el enemigo", sostuvo el mandatario Martín Vizcarra en relación a la licencia otorgada a la empresa Southern Perú Cooper Corporation para el proyecto Tía María.