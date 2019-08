Martín Vizcarra se reunió con gobernadores del sur el 24 de julio pasado. | Fuente: Andina

RPP Noticias accedió a un audio de la reunión entre el presidente Martín Vizcarra y las autoridades de Arequipa, realizado el 24 de julio, donde se trató el proyecto minero Tía María.

"Ahora, muy bien, ya se dio. Hay momentos para retroceder. Vamos a hacerlo, pero no es que se puede hacerlo mañana. Hay que verlo, pero hay que trabajarlo. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Quiero que esa actitud y esa posición sea trasmitida" se escucha en la grabación al Jefe de Estado ante el conflicto social.

En otro momento, el mandatario Martín Vizcarra destaca que puede comprometerse con las autoridades arequipeñas, pero buscando alternativas de solución.

"Yo no podría salir y decir 'voy a cancelar', ¿bajo qué argumento? Tengo que preparar el argumento. Pido que me comprendan. Yo no soy el enemigo", sostuvo el mandatario Martín Vizcarra en relación a la licencia otorgada a la empresa Southern Perú Cooper Corporation para el proyecto Tía María.

La reunión del presidente Martín Vizcarra con autoridades de la Macrorregión Sur se realizó en la Biblioteca Mario Vargas Llosa en Arequipa. | Fuente: Andina

La cita del Presidente de la República con los gobernadores de Arequipa, Tacna, Moquegua, Ica, Apurímac y Madre de Dios, en julio pasado, buscaba una solución al caso Tía María. La cita se realizó en la Biblioteca Mario Vargas Llosa y duró por más de tres horas.



"Trataría que sea lo más pronto. En una semana. El tema es que tenemos 28 de julio encima", finaliza el Jefe de Estado ante la consulta de una autoridad en relación a la fecha de solución por parte del Ejecutivo al conflicto social.



Este viernes el Ministerio de Energía y Minas anunció que el Consejo de Minería notificó la suspensión de la licencia que se otorgó al proyecto Tía María hasta que los recursos de revisión presentados por la autoridades y colectivos sociales de Arequipa se resuelvan.