Tía María | Gobernador de Arequipa: “si no hay licencia social, no hay licencia de construcción”

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, participó la noche del jueves en una reunión en el valle de Tambo en la provincia de Islay, donde fijó su posición respecto al proyecto minero Tía María de la empresa Southern.

Cáceres Llica, manifestó que mientras el proyecto no tenga la “licencia social”, el Gobierno Nacional no le puede otorgar la licencia de construcción a Tía María.

En estos días se viven momentos decisivos para el proyecto de Southern ya que el próximo 31 de julio vence el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la empresa espera obtener la licencia de construcción antes de esa fecha.

“Ustedes no están solos, que efectivamente yo viajé a lima y tuve una reunión con el presidente de la República y le dije textualmente: señor Presidente, si no hay licencia social, no hay licencia de construcción”, dijo el gobernador regional.

Agregó que las puertas de la provincia de Islay están abiertas para que vaya el presidente Martin Vizcarra. “Queremos que el presidente venga, y nos escuche”, señaló ante los pobladores del valle de Tambo que agitaban sus banderolas verdes con la frase: Agro sí, mina no.

“El valle de tambo, quiere agua, pero no a cambio (del proyecto Tía María), sino porque lo necesitamos”, agrego que la provincia de Islay ama la agricultura, ama pesca, y es un pueblo que quiere vivir en paz, por lo que otorgar la licencia de construcción puede reactivar el conflicto social.

Cáceres Llica responsabilizó de la falta de agua en el valle de Tambo al gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, calificándolo de Felipillo. “El ‘Felipillo’ Aduviri no permite que se construya la represa de Paltuture, 240 millones de metros cúbicos de agua están ahí, y por culpa de este Felipillo, no se puede hacer esa represa”, dijo.

En la reunión participaron el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera; el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo; el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo; la presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada, Marilu Marroquín; el presidente de la Junta de Usuarios de Punta de Bombón, Jaime Rodriguez y el secretario de la FDTA, José Luis Chapa.

El proyecto minero Tía María implica una inversión de mil 400 millones de dólares y, según su EIA, utilizará agua de mar para sus operaciones.