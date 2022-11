Representante del MTC confirmó que había ejercicios programados con los bomberos el día de la tragedia | Fuente: Andina

Tras el accidente del último viernes en el aeropuerto Jorge Chávez, en el que murieron dos bomberos y uno permanece gravemente herido, la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) informó hoy, domingo, que, el día del accidente, los bomberos, a bordo de un vehículo de emergencia, realizaban una maniobra denominada “tiempo de respuesta”, coordinada el día anterior con la "Autoridad de Tránsito Aéreo (Corpac)".

“Este ejercicio se encuentra estipulado en la Regulación Aeronáutica (RAP 314), siendo una de sus características la rapidez con la que las unidades de rescate deben ingresar a la pista (...) Es importante mencionar que esta operación se coordinó previamente entre LAP y Corpac (...) En este caso, la coordinación inició el 17 de noviembre y Corpac propuso realizar el ejercicio entre las 15 y 16 horas del día siguiente”, se lee en el comunicado de la empresa.

Algunas horas después de este comunicado, el MTC dio sus descargos, respaldando la información de la empresa. Estas versiones se suman a lo que ya han manifestado diversos involucrados en el tema, como Corpac y Latam Airlines. Sin embargo, la duda central persiste: ¿qué fue lo que pasó?

🚨#LAPInforma🚨

Respecto a la información que se viene difundiendo comunicamos lo siguiente👇🏾 pic.twitter.com/6U7CUaMfFt — Lima Airport Partners (@LAPJorgeChavez) November 20, 2022

"No es ususal que se meta una movilidad"

Donald Castillo Gallegos, director general de la Dirección Aeronáutica Civil del MTC, en diálogo con TV Perú, confirmó la versión de la empresa concesionaria.

“Lo que dice el comunicado es correcto. Hubo una coordinación bastante estrecha porque este tipo de ejercicios son programados y debidamente controlados porque, normalmente, se hacen con operaciones o sin operaciones", señaló.

En ese sentido, Castillo remarcó que "siempre que se hacen estos ejercicios, normalmente, hay operaciones" y confirmó que la maniobra se programó para las 3pm. Sin embargo, cuestionó que el vehículo de emergencia con el que colisionó el avión de Latam tuviera autorización "ex profesa" para ingresar a la pista.

"Hubo comunicación, hubo coordinación, pero esto no quiere decir que se haya autorizado a que se ingrese a una pista activa (…) Se autoriza a que se haga el ejercicio, pero no quiere decir que, haciendo uso de este ejercicio, se vaya a entrar a una pista cuando hay un avión que está en plena carrera", indicó.

Asimismo, calificó como "inusual" que haya ingresado la unidad de los bomberos a la pista sin la autorización respectiva.

"Algo pasó, algo falló. Pueden haber sido comunicaciones, decisiones, una serie de cosas que, justamente, está viendo la Comisión de Investigación de Accidentes, porque no es usual que se meta una movilidad, por más ejercicio que haya, si no tiene autorización ex profesa para ingresar a una pista, más aún, cuando está siendo utilizada por una aeronave que está en plena carrera (...) Para entrar a una pista, sea para un ejercicio o no, así no hayan vuelos, uno tiene que contar con una autorización ex profesa de la torre", explicó.

"El procedimiento normal es que la pista es controlada por una Torre de Control que debe dar la autorización para cualquier ingreso a la pista de aterrizaje. Nosotros estamos esperando que las investigaciones esclarezcan este hecho".



Sin embargo, el funcionario del MTC se negó a confirmar si, efectivamente, el vehículo de los bomberos fue autorizado a ingresar a la pista de aterrizaje en el momento del accidente.

"O contaban con autorización o no contaban, no lo podría decir, seria especular. Esa información, más allá de lo que hemos visto por video, se va a saber a la luz de las grabaciones y de la caja negra del avión, que también tiene las grabaciones con la torre. Hubo comunicaciones entre aeronave y torre donde se le autoriza para despegar", señaló.

Corpac: "No existía autorización para el ingreso de ningún vehículo"

El día de ayer, el presidente del Directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), Jorge Salinas, enfatizó que no existió autorización para que ingrese un vehículo a la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, el pasado 18 de noviembre.

“No existe autorización para el ingreso de ningún vehículo dentro de lo que es la pista de aterrizaje. Sí existe autorización para hacer un ejercicio, pero es fuera de las áreas que tienen en ese momento operaciones en tránsito”, declaró.

Además, Salinas se refirió al fatídico accidente como una incursión de pista y no confirmó cuáles fueron las reales causas del trágico accidente.









"Queremos ver el grado de responsabilidad, las acciones inmediatas seguidas por cada uno de los sectores. Si bien es cierto todas las entidades han sacado comunicados, pero no tenemos información clara".



Latam: "Torre de control tiene que responder"

Por su parte, el CEO de Latam Airlines Perú, Manuel Van Oordt, señaló, el pasado viernes, que desconocía los motivos por los cuales el vehículo de bomberos aeronáuticos estaba en la pista durante el despegue del vuelo LA2213. Asimismo, dijo desconocer la maniobra previamente coordinada entre Corpac y LAP.

"No sabemos qué hacía ese camión ahí (...) Yo he tomado conocimiento a través de los medios que había este simulacro. No hemos sido informados de ningún simulacro", sostuvo.

Asimismo, indicó que, si bien estarán al tanto de las investigaciones, sería la Torre de Control la que debería responder sobre el accidente, ya que es la que se encarga de autorizar el ingreso de vehículos o aviones a la pista de aterrizaje.

"El procedimiento normal es que la pista es controlada por una Torre de Control que debe dar la autorización para cualquier ingreso a la pista de aterrizaje. Nosotros estamos esperando que las investigaciones esclarezcan este hecho", comentó en diálogo con la prensa.

Comisión de Transportes del Congreso citó al titular del MTC

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso realizará este lunes, 21 de noviembre, una sesión extraordinaria, desde las 2:00 p.m., para evaluar los pormenores del accidente registrado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En Ampliación de Noticias, el titular del grupo de trabajo, Luis Aragón (Acción Popular), detalló que se ha invitado a la sesión a Richard Tineo, ministro de Transportes y Comunicaciones; Jorge Salinas, presidente del directorio de Corpac; Manuel van Oordt, CEO de Latam Perú; Juan Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP); así como Luis Ponce Jara, comandante general del Cuerpo de Bomberos.

“Hemos invitado al ministro de Transportes y Comunicaciones, al presidente del directorio de Corpac, al director ejecutivo de Latam y LAP, así como al comandante general de los Bomberos”, indicó ayer, sábado.

Aragón explicó que urge escuchar los descargos de los actores involucrados en la operación aeroportuaria, a fin de determinar el grado de responsabilidad y conocer cómo actuó cada uno de los sectores cuando se registró el choque entre el camión de los bomberos y el avión de la aerolínea Latam que estaba por despegar con rumbo a Juliaca (Puno).

“Es una sesión especial donde queremos información oficial de los hechos, de lo que ha sucedido. Queremos ver el grado de responsabilidad, las acciones inmediatas seguidas por cada uno de los sectores. Si bien es cierto todas las entidades han sacado comunicados, pero no tenemos información clara”, señaló el legislador.